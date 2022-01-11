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Alman tatilcilerde her 5 kişiden biri ‘Antalya’ diyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Avrupa’nın en büyük tatil portallarının verilerine göre, Alman tatilcilerden her 5 kişiden birinin tatil için Antalya’yı seçtiğini söyledi. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için çok ciddi rezervasyonlar aldıklarını aktaran Kavaloğlu, “Almanlar, Türkiye ve Antalya’da tatil yapmak için çok hevesliler. Şu an gelen ilk rezervasyonlar da bunu gösteriyor. 2022 yılını 13-14 milyon seviyesinde tamamlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomi 11.01.2022, 15:06
Alman tatilcilerde her 5 kişiden biri ‘Antalya’ diyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Avrupa’nın en büyük tatil portallarının verilerine göre, Alman tatilcilerden her 5 kişiden birinin tatil için Antalya’yı seçtiğini söyledi. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için çok ciddi rezervasyonlar aldıklarını aktaran Kavaloğlu, “Almanlar, Türkiye ve Antalya’da tatil yapmak için çok hevesliler. Şu an gelen ilk rezervasyonlar da bunu gösteriyor. 2022 yılını 13-14 milyon seviyesinde tamamlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Turizmde 2021 yılını 9 milyon 100 bin ile tamamlayan Antalya, 2022’ye hızlı giriş yapıyor. Güvenli turizm sertifikalı otellerde 2021’de tatilini Antalya’da geçirip evlerine dönen turistler, pandemi döneminin devam etmesine karşın 2022 yılında da tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı. Almanya’da yayımlanan iki önemli internet portalının verileri ise Alman turistlerin tatil için Türkiye’yi seçtiğini gösterdi. Avrupa’nın en büyük ortak tatil rezervasyon portalı Holidaycheck ve Almanya kuruluşu Chech24 sunduğu raporlara göre, her 5 kişiden biri tatil için ‘Türkiye ve Antalya’ dediği ortaya çıktı.

“13-14 milyon seviyesinde tamamlarız”

Mevcuttaki rezervasyonlarla ilgili bilgiler paylaşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, 2022 yılının bir önceki yıla göre daha iyi geçeceğini söyledi. 2021 yılında Antalya’nın 9 milyon 100 bin turistle tamamladığını hatırlatan Kavaloğlu, “Ben 2022 yılında özelikle Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Türkiye ve Antalya’yı tercih edemeyen turistlerin de gelmesiyle birlikte 13-14 milyon seviyesinde tamamlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Nisan, Mayıs ve Haziran için çok ciddi rezervasyonlar aldık”

Almanya’nın 2021 yılında Ukrayna’nın gerisinde kalarak üçüncü pazar haline geldiğine dikkat çeken Kavaloğlu, bu yıl ise Almanların tekrar ikinciliğe yükseleceğine inandığını söyledi. Gelen rezervasyonların bu yönde işaret verdiğini belirten Kavaloğlu “Bunu yeniden telafi olacağını düşünüyorum. Çünkü Almanlar Türkiye ve Antalya’da tatil yapmak için çok hevesliler. Şu an gelen ilk rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Nisan, Mayıs, Haziran ayları için çok ciddi rezervasyonlar aldık. Temmuz ve Ağustos’un belirli dönemleri de çok büyük yoğunluk yaşıyoruz” diye konuştu.

“Avrupalı tur operatörleri Türkiye ve Antalya’yı programlarına aldılar”

Kavaloğlu, Antalya’nın Almanya için önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yaparak, “Bu destinasyonda güçlü olmayı tercih ediyorlar. Özellikle Avrupalı tur operatörleri, Türkiye ve Antalya’yı programlarına aldılar. Rezervasyon oranı artmak üzere. Baktığımızda 2022 yılında Almanya Rusya ile birlikte başa koşar. Rusya birinci, Almanya da ikinci pazar haline gelir” ifadelerini kullandı.

“Her 5 Alman’dan biri Antalya ve Türkiye diyor”

Check24 raporuna göre, Almanya’daki vatandaşların Türkiye’de tatil heveslerini ortaya koyduğunu da aktaran Kavaloğlu, “Her 5 Alman’dan bir tanesi tatilini Antalya ve Türkiye’de geçirmeyi düşünüyor. Bu doğru bir rapor. Normal şartlarda bakıldığında 3,5 -4 milyon Alman’ın Antalya’ya gelmesi normal bir durumdur. Fakat bu pandemi döneminde biraz azaldı. 13-14 milyon toplamda gerçekleşeceğini düşünürsek, Almanya’nın da tekrardan 2,5 - 3 milyon seviyesinde çıkış yapacağını bekliyorum” dedi.

“Bizim için olmazsa olmaz”

Kavaloğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) pandemi döneminde kötü bir sınav verdiğini, özellikle İspanya, Yunanistan ve İtalya’nın turizm anlamında çok geride kaldığına işaret ederek, Türkiye’nin güvenli turizm sertifikasıyla ön plana çıktığını söyledi. Kavaloğlu, “Biz aslında onların yapamadıklarını çok iyi bir şekilde yapmanın bir faydasını gördük. Bizi Avrupa’da dünya turizminde ön plana güvenli turizm sertifikası ön plana çıkardı. Bu sertifikayla ön plana çıkmanın açıkçası faydalarını gördük. Buna sıkı sıkıya bağlı kalacağız ve turistlerin bu anlamda güvenli olan Türkiye ve Antalya’yı tekrardan tercih etmesini sağlayacağız. Bu bizim için olmazsa olmaz” şeklinde konuştu.

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