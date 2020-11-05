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Alman ayakkabı markasında inovasyon adımları

ALMAN AYAKKABI MARKASINDA İNOVASYON ADIMLARI

Ekonomi 05.11.2020, 10:16
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Alman ayakkabı markasında inovasyon adımları

Tanınan Alman ayakkabı üreticisi Birkenstock, Centric Software kullanarak hazırlık sürecini kısaltmayı ve inovasyonu artırmayı planlıyor.

Centric PLM’i seçen küresel ayakkabı markası Birkenstock, piyasaya çıkış süresini kısaltmak ve departmanlar arası iş birliğini iyileştirmek amacıyla ürün geliştirme sürecini modernize etmeye çalışıyor.

Centric PLM tamamen uygulamaya geçtiğinde Bırkenstock merkezi bir veritabanı kullanacak. Herkesin ortak kullandığı tek bir veri kaynağı olunca, fikir aşamasından seri üretime kadar bütün ürün geliştirme süreci standartlaşmaya başlayacak.

Centric Software Başkanı ve CEO’su Chris Groves, "Markanın, Centric’i seçmesi bize heyecan veriyor. Şirketin çok köklü bir geçmişi var. Onlar da bizim gibi müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya odaklanıyorlar ve bizimle aynı etik değerleri paylaşıyorlar. Bu simgeleşmiş markanın küresel ayak izini genişletmesine yardımcı olmayı çok istiyoruz" dedi.

Centric Software moda, perakende, ayakkabı ürünleri, doğa sporları, lüks giyim, tüketim ürünleri ve ev dekorasyonu üzerine faaliyet gösteren şirketlere, stratejik ve operasyonel dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmaları için işletme çözümleri sağlıyor.

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