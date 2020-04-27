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Allianz’dan yeni hizmet: "Görüntülü ve yazılı tıbbi destek"

ALLİANZ TÜRKİYE SAĞLIK SİGORTALARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OKAN ÖZDEMİR, SAĞLIK BRANŞINDAKİ YAKLAŞIK 1.3 MİLYON MÜŞTERİLERİNE MÜKEMMEL BİR DENEYİM OLUŞTURMA HEDEFİYLE DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE YENİLİKÇİ ÜRÜN VE HİZMETLER HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Allianz’dan yeni hizmet: "Görüntülü ve yazılı tıbbi destek"

ALLİANZ TÜRKİYE SAĞLIK SİGORTALARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OKAN ÖZDEMİR, SAĞLIK BRANŞINDAKİ YAKLAŞIK 1.3 MİLYON MÜŞTERİLERİNE MÜKEMMEL BİR DENEYİM OLUŞTURMA HEDEFİYLE DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA GÖRE YENİLİKÇİ ÜRÜN VE HİZMETLER HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 10:48
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Allianz’dan yeni hizmet: "Görüntülü ve yazılı tıbbi destek"

Allianz Türkiye, sağlık sigortası sahibi müşterilerine 7 gün 24 saat ücretsiz tıbbi danışmanlık sunduğu Dr. Allianz hizmetinin kapsamını genişletti. Telefon ile yapılan danışmanlığa, yazılı ve görüntülü görüşme seçenekleri de eklendi. Allianz ayrıca Koronavirüs dönemine özel 9 ana branşta anlaşmalı uzman hekimler ile de görüntülü tıbbi destek vermeye başladı.

Allianz Türkiye, sağlık sigortası sahibi müşterilerine 7 gün 24 saat sesli danışmanlık hizmeti verdiği Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı’nın kapsamını yazılı ve görüntülü görüşme seçenekleri ile genişletti. Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sağlık branşındaki yaklaşık 1.3 milyon müşterilerine mükemmel bir deneyim oluşturma hedefiyle değişen ihtiyaçlara göre yenilikçi ürün ve hizmetler hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Özdemir, "Sağlık müşterilerimiz 2015 yılından bu yana akıllarına takılan, bilgi almak istedikleri tıbbi konularda 7/24 Dr. Allianz hattımızı arıyor, doktor ve hemşirelerden oluşan deneyimli bir ekipten ücretsiz hizmet alıyor. Dr. Allianz’ın hizmet kapsamını daha da geliştirmek üzere hayata geçirmeyi planladığımız uygulamalara, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hız verdik. Toplumsal sorumluluğumuz doğrultusunda, bu olağanüstü dönemde müşterilerimize daha fazla kanaldan hizmet verebilmek amacıyla sesli hizmetimize, online platformlarımızdan yazılı ve görüntülü görüşme seçeneklerini de ekledik." dedi.

Uzman hekimlerle 9 ana branşta görüntülü randevu

Bir yandan dünyadaki dijital yenilikleri takip ederken, bir yandan da ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, "Liderliğini üstlendiğimiz sağlık branşında da sigortalılarımız bizden, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Dr. Allianz hizmetimize yeni eklediğimiz hizmetlerle müşterilerimize; en çok ihtiyaç duydukları anda tıbbi konularda; telefon, videolu görüşme ya da webchat ile akıllarına takılanları danışabilecekleri bir platform oluşturduk. Bu döneme özel hayata geçirdiğimiz bir başka uygulamamız da, Allianz’ın anlaşmalı uzman muayenehane hekimlerinin, randevu alan sigortalılarımız ile görüntülü iletişim kurabilmesi oldu. Bu platform üzerinden müşterilerimize; kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dâhiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, ortopedi ve kardiyoloji branşlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmet poliçe teminat ve limitlerini de kesinlikle etkilemiyor.” diye konuştu.

‘Nefes Ol’ projesiyle sağlık çalışanlarına destek

Öte yandan şirket, bu dönemde sağlık çalışanlarına da destek olmak için bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Allianz Türkiye’nin bağış desteğiyle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın hayata geçirdiği ’Nefes Ol’ projesi kapsamında, İstanbul’da çalışan ve koronavirüs hastalığı nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için, yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otelde tek kişilik odalar tahsis edildi.

Yapılan bilgilendirmede; Dr. Allianz’dan görüntülü ve yazılı destek almak için, Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden ya da allianz.com.tr web sayfasındaki ’Online İşlemler’- ’Sağlığım’ bölümünde yer alan menü kullanılabilir. Sesli görüşme yapmak isteyenler ise Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden tek tuş ile arama başlatabilir ya da Dr. Allianz hattını telefon numarasını direkt arayabilirler.

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