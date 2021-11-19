Allianz’dan gençleri 100 TL’den başlayan fiyatlarla

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Gençlik Kampanyası ile 18-25 yaş arasındaki gençleri yılda 100 TL’den başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi yapıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, “TSS Gençlik Kampanyası” ile gençleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası avantajlarından yararlanmaya davet ediyor.

İhtiyaç ve taleplere uygun ürün ve çözümlerle müşterilerinin hayatına değer katmayı amaçlayan Allianz, TSS konforunu gençlere uygun maliyet avantajı ile sunuyor. TSS Gençlik Kampanyası kapsamında 18 ile 25 yaş arasındaki gençler, 31 Ocak 2022 tarihine kadar yılda 100 TL’den başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabiliyor.





- "Sektör TSS sayesinde sağlık sigortasıyla tanışmamış yepyeni bir hedef kitleye ulaştı”







Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, gençlerde sigorta farkındalığını artırmanın ve onlarla bağ kurmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Sağlık bilinci ve sağlık sigortasının önemi konusundaki farkındalığın giderek arttığını ifade eden Özdemir, "Sağlık, en güçlü olduğumuz alanların başında geliyor ve bu branşta müşterilerimiz bizden, onları çok daha iyi tanımamızı, özel hizmetlerle onların her zaman yanında olmamızı bekliyor. Allianz olarak gençlerimizin de her daim yanındayız. Bu nedenle onlara, TSS ürünümüzden uygun maliyetlerle faydalanma imkanı sunuyoruz. Kampanya ile gençlerimiz yılda 100 TL’den başlayan fiyatlarla TSS’nin avantajlarından yararlanırken, ürünümüzün özelliği gereği limitsiz yatarak tedavi imkanına da kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.



Özdemir, TSS'nin özel sağlık sigortasına sahip olmak isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK anlaşmalı özel hastaneleri tercih edenler için uygun bir ürün olması nedeniyle tercih edildiğini aktardı.



Sektörün bu ürünle, daha önce hiç sağlık sigortası ile tanışmamış yepyeni bir hedef kitleye ulaştığının altını çizen Özdemir, "Allianz olarak TSS ürününde anlaşmalı kurum ağımızı sürekli zenginleştiriyoruz. Tüm salgın hastalıkları da kapsayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz 2021’de de en popüler sağlık sigortası ürünü olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.