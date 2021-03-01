Allianz, ‘Yeni Çalışma Modeli’ ile evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Allianz Türkiye, 18 Aralık 2020’de tüm çalışanlarına duyurduğu ‘Yeni Çalışma Modeli’ ile geleceğin çalışma hayatına esnek bir kapı açtı. Çalışanlarla yapılan atölye ve anket çalışmaları ışığında geliştirilen yeni model kapsamında, 1 ile 5 gün arasında değişen uzaktan çalışma modelleri uygulanacak. Yeni çalışma modelinde çalışanların ‘ev ofisi’ koşullarına destek paketi de mevcut.

COVID-19 pandemisi sürecinde iş yaşamının devamlılığında ‘esnek çalışma modeli’ öne çıkarken Allianz Türkiye, geleceğin çalışma hayatına ‘esnek’ bir adım attı. Çalışanlardan aldığı geri bildirimlerle güçlendirilen ‘Yeni Çalışma Modeli’ni pandemiden sonra hayata geçirmeye hazırlanan şirket, evden çalışmayı kalıcı hale getirdi.

‘Burası Allianz, Burada Hayat Bambaşka! (B.A.B.H.B!)’ sloganı ile çalışanlara tanıtılan yeni model, pandemi sonrasında hayata geçirilecek. Yeni çalışma modeline göre yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan şirket ailesi, çalışma disiplinlerine göre “Satış, Satış Dışı ve Çağrı Merkezi” olacak şekilde üç kategoride yeni çalışma modeline geçecek. Yeni modelde saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada görevlerine devam ederken, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Allianz ailesinin diğer üyeleri ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışacaklar.

“Ocak 2021 itibarıyla ev ofisi desteği sunulmaya başladı”

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel konu ile ilgili yaptığı açıklamada pandemi bitene kadar gönüllülük esaslı sahaya çıkan satış ekipleri dışında tüm çalışma arkadaşlarının 5 gün evden çalıştığını belirterek, “Yeni model pandemi sonrası devreye alınacak. Ancak Ocak 2021 itibarıyla ev ofisi destek paketini çalışma arkadaşlarımıza sunmaya başladık. Pandemi koşullarında evden çalışma sürecinde ortaya çıkan, evde ergonomiyi desteklemek üzere sunulan tek seferlik “ev-ofisi kurulum” ödemesi ve aylık rutin ev giderleri ödemesi ile ofis sandalyesi, internet paketi, cep telefonu, laptop, ekran, mouse, klavye gibi ekipmanlarla çalışanlarımıza destek vereceğiz” dedi.

“Model; ‘esneklik’, ‘verimlik’ ve ‘iyi olma’ ve ‘sürdürülebilirlik’ üzerine kuruldu”

İlkay Özel açıklamasında; “Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte geçiş yaptığımız evden çalışma modelinde ortaya çıkan ihtiyaçları dikkate alarak Allianz Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımızla atölye çalışmaları yaptık. Bu konuda Allianz Grubu’nda da 9500’ün üzerinde global çalışanın katıldığı anket düzenlendi. Yeni modelimize çalışma arkadaşlarımızı dinleyerek ve bu çalışmalarda çıkan sonuçları, talepleri ve geri bildirimleri tek tek ele alarak şekil verdik” dedi. Özel, modelin ‘esneklik’, ‘verimlik’, ‘iyi olma’ ve ‘sürdürülebilirlik’ temelleri üzerine kurgulandığının altını çizerek, “Esnek çalışma modelini daha da esnetiyor ve esnek çalışma günlerimizi artırıyoruz. Lojistik süreçlerle ya da trafikte geçen zamanı azaltıyor, kendimize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayırıyoruz. Toplantısız gün ve saatler uygulamamızla çalışma saatlerimizi verimlileştiriyoruz. İyi olma ve sürdürülebilirlikle ise çalışma arkadaşlarımızın evlerinde hem ergonomik anlamda rahat olmaları için gerekli fiziksel desteği sağlıyor hem de mental sağlıklarını gözetecek bir mental sağlık programını uyguluyoruz. Gelecek nesillere bırakılacak çalışma disiplinlerini hayata geçirmek tüm Allianz Türkiye İcra Kurulu liderlerimizi ve İnsan Kaynakları ekibimizi çok heyecanlandırıyor. İş hayatının önümüzdeki yıllarda da birçok değişime açık olduğunun farkındayız. Bu noktada yeni modelimizi yeni trendlere, beklentilere ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirerek, değişimi ve dönüşümü İK süreçlerimizin merkezine koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.