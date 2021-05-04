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Allianz Türkiye’de üst düzey atama

Allianz Türkiye’de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekibi’nin liderliği pozisyonuna Fisun Koç Doğan atandı.

Ekonomi 04.05.2021, 11:04
Allianz Türkiye’de üst düzey atama

Allianz Türkiye’de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekibi’nin liderliği pozisyonuna Fisun Koç Doğan atandı.

Allianz Türkiye, stratejik öncelikleri arasında yer alan Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik branşlarında atama gerçekleştirdi. Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekibi’nin liderliği pozisyonuna atanan Fisun Koç Doğan, Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez’e bağlı İcra Kurulu Üyesi olarak çalışacak.

2019 yılından bu yana, AvivaSA’da Doğrudan Satış, Acenteler ve Kurumsal Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Fisun Koç Doğan, 3 Mayıs 2021 itibariyle Allianz Türkiye Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Ekibi Lideri ve İcra Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başladı.
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