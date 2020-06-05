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Allianz Türkiye, sağlık sigortaları poliçelerinin kapsamına tüm salgın hastalıkları dahil etti

ALLİANZ TÜRKİYE, SAĞLIK SİGORTALILARININ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ORTAYA ÇIKABİLECEK TÜM SALGIN HASTALIKLARA YÖNELİK MASRAFLARINI GÜVENCE ALTINA ALDI. ALLİANZ TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI TOLGA GÜRKAN

Allianz Türkiye, sağlık sigortaları poliçelerinin kapsamına tüm salgın hastalıkları dahil etti

ALLİANZ TÜRKİYE, SAĞLIK SİGORTALILARININ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ORTAYA ÇIKABİLECEK TÜM SALGIN HASTALIKLARA YÖNELİK MASRAFLARINI GÜVENCE ALTINA ALDI. ALLİANZ TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI TOLGA GÜRKAN

05 Haziran 2020 Cuma 13:53
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Allianz Türkiye, sağlık sigortaları poliçelerinin kapsamına tüm salgın hastalıkları dahil etti

Allianz Türkiye, sağlık sigortalılarının bundan sonraki süreçte ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıklara yönelik masraflarını güvence altına aldı.

Pandemi olarak ilan edilmesinin ardından sağlık branşında hizmet verdiği 1,3 milyon müşterisinin, poliçe kapsamı dahilinde olmamasına rağmen,COVID-19 (Koronavirüs) masraflarını ödeme kararı veren Allianz Türkiye, şimdi de tüm salgın hastalıkları sigorta kapsamına aldı. Yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle ilk günden itibaren gerekli önlemleri alan ve hızla uygulamaya geçiren sigorta şirketi, bundan sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda da söz konusu hastalıklara yönelik oluşacak masrafları sağlık sigortalılarının poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacak.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı ilk günden itibaren, poliçe kapsamında bulunmamasına rağmen COVID-19 nedeniyle başvuran sigortalılarının harcamalarını karşıladıklarını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, ’’Sigorta sektöründe yaptığımız işin temeli, hem kısa hem de uzun vadede yaşanabilecek riskleri öngörmeye ve yönetmeye dayanıyor. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreç, bizlere sağlığın ve sağlık risklerini yönetmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Güçlü finansal ve teknik altyapımız ile çevik organizasyonumuz sayesinde, sigortalılarımızın sağlık risklerini, pandemi Türkiye’de ortaya çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde karşılayabildik. Şimdi bir kez daha ’’Allianz Seninle’’ diyoruz ve sağlık sigortası poliçelerimizin kapsamına tüm salgın hastalıkları ekliyoruz. Sigortalılarımızın sağlığını güvence altına almaya devam ediyoruz’’ dedi.

Verilen bilgiye göre, salgın kapsamı, hem sigorta şirketinin mevcutta bulunan 1,3 milyon sağlık sigortalısının hem de bundan sonra temin edilecek olan özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası, bireysel ve kurumsal sigorta poliçelerinde mevcut şartları ve limitleri dahilinde geçerli olacak. Gerekli güncellemeler poliçe dokümanlarına önümüzdeki dönemde yansıtılacak.

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