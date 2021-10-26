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Allianz Türkiye, GRI tabanlı entegre raporunu yayımladı

- Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan:- "Dünyamızın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirlik konusunu bütünsel olarak ele almanın görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz"

Ekonomi 26.10.2021, 10:35
Allianz Türkiye, GRI tabanlı entegre raporunu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, yatırıma açık olmayan şirketler arasında ve sigorta sektöründe bir ilke imza atarak GRI tabanlı entegre raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda Allianz Türkiye'nin, bütünsel değer oluşturmak üzere, öncülük etmekten ekosistemin dönüşümüne katkı sağladığı sürdürülebilirlik yolculuğunun detayları paylaşılıyor. Raporda ayrıca, yıl içinde öne çıkan çalışmalara, Kovid-19'a özel düzenlemelere ve paydaşlardan alınan geri bildirimlere yer veriliyor.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına göre hazırlanan Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu'nda yer alan finansal olmayan veriler de bağımsız dış denetimden geçerek onaylandı.

Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana hayata geçirdiği projeleri ve kaydedilen ilerlemeyi basın, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde paylaşmak üzere istikrarlı bir sürdürülebilirlik politikası izliyor.

Sürdürülebilir değer yaratmanın, artık kabul edilebilir tek iş modeli olduğunu aktarmak ve bu anlayışı yaymak amacıyla hayata geçirdiği entegre rapor, köklü bir dönüşüm için birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekiyor.

2016 yılından bu yana yıllık olarak GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporu yayımlayan Allianz Türkiye, geçen yıl yayımladığı birinci entegre raporuyla yatırıma açık olmayan şirketler arasında bir ilki gerçekleştirmişti.

Bu yıl yayımladığı ikinci entegre raporuyla ilk defa finansal olmayan verilerini de bağımsız dış denetimden geçiren Allianz Türkiye, öncü olmanın ötesine geçerek ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.


- "Dünyamızın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünmek zorundayız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, 2016 yılında çıktıkları sürdürülebilirlik yolculuğunun ilk adımı olarak, sektörde konuyu bu işe özel bir ekiple yürüten, komite kuran, strateji çizen ve bu strateji doğrultusunda çalışmaya başlayan ilk şirket olduklarını belirtti.

Gürkan, "İşimizi iyiden mükemmele dönüştürme hedefiyle hayata geçirdiğimiz çalışmaları her yıl faaliyet raporları ve GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporumuz aracılığıyla paylaşıyorduk. 2020 yılına geldiğimizde ise ekosistemin dönüşmesine de katkıda bulunacağımız yeni bir safhaya geçtik." ifadelerini kullandı.

Gürkan, GRI tabanlı Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu ile sadece organizasyon olarak kendilerinin değil, çevreyi, ekosistemi dönüştürmenin önemine odaklandıklarını belirtti.

İş dünyasında büyümenin artık ekonomik olmaktan çok, dünya ve insanlığı korumak için neler yapıldığıyla ifade edilen bir kavram haline geldiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Allianz Türkiye olarak bizim kararımız çok net. Dünyamızın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirlik konusunu bütünsel olarak ele almanın görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirliği, her boyutta önceliklendiriyor, büyüme ve değer yaratma potansiyelimizi ancak bu yolla gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu ile birlikte bu yolculukta bir adım daha ileriye gidiyoruz. Bağımsız dış denetimden geçen ilk entegre raporumuzla birlikte geçmişimizi çok daha güvenle analiz ediyor, geleceğe dair çok daha cesur sözler verebiliyoruz. Kendimizi dönüştürerek çevremize öncülük etmekten öteye geçmeyi, finansal bir kuruluş olarak içinde bulunduğumuz ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Gürkan, sürdürülebilirliği, tüm iş süreçlerine entegre olan uzun vadeli bir iş stratejisi olarak ele aldıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İyi bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini destekliyor; toplumun iyiliği için gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Daha iyi bir kurum olmak için iş stratejisiyle birlikte iş etiğini, şeffaf ve çevik yönetişimi, sürdürülebilir çözümleri, ESG entegrasyonunu ve risk yönetimini odağımıza alıyoruz.

Bu doğrultuda ikinci entegre raporumuzda sürdürülebilirlik stratejimiz, oluşturduğumuz değer, değer oluşturma sürecinde karşılaştığımız risk ve fırsatlar ile hedeflerimize de yer veriyoruz. Sürdürülebilirlik prensiplerini, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik departmanımızın koordinasyonu, icra kurulu seviyesine taşıdığımız sürdürülebilirlik komitemiz ve alt çalışma gruplarımızın rehberliğiyle uyguluyoruz."

#Allianz Türkiye
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