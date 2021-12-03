Allianz Türkiye, ‘En Beğenilen Sigorta Şirketi’ seçildi

21’inci kez gerçekleştirilen ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ araştırmasında Allianz Türkiye, sigorta sektörünün lideri seçildi. Şirket, sigorta sektöründe üst üste 7’nci kez en beğenilen şirket konumunu korurken, bireysel emeklilik kategorisinde de dördüncü kez üst üste birinci oldu.

Allianz Türkiye, 21’inci kez gerçekleştirilen ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri seçildi. Verilen bilgiye göre sigorta şirketi, ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ araştırmasında üst üste 7’nci kez sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçilirken, bireysel emeklilik kategorisinde de üst üste 4’üncü kez lider oldu.

Sonuçları değerlendiren Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Başta itibar, güven ve toplum için oluşturduğu değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketlerin belirlendiği ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ araştırmasında yer almak her şirket için önemli bir başarı. Ekonomiye katkı, itibar, çalışan memnuniyeti, müşteri için ürettiği değer, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, finansal sağlamlık gibi birçok kriterde üst düzey performans sergileyen şirketlerin yer aldığı listede ‘Sigorta’ kategorisinde 7, ‘Bireysel Emeklilik’ kategorisinde ise 4’üncü kez üst üste lider olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İş dünyasında büyümenin artık ekonomik olmaktan çok, topluma, müşterilere, çalışanlara ve tüm paydaşlara oluşturulan değerle ifade edilen bir kavram haline geldiğini belirten Gürkan, “Şirket olarak, varoluş amacımız ‘Allianz Seninle’yi; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma, tüm paydaşlarımız için değer üretme hedefiyle çalışıyoruz. Büyük bir emeğin ürünü olan çalışmalarımızın takdir görmesi bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.