Allianz, startup’larla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor

Sektörde uygulama ara yüz programlarını startup’lara açarak kodlama odaklı bir program yürüten ilk şirketlerden biri olan Allianz, HackZone Scale Up Accelerator programı ile girişimcilerle iş birliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.

Allianz, startup’larla işbirliğini artırma ve geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği çalışmaları ileriye taşımaya devam ediyor. Program ortağı Hackquarters ile birlikte HackZone Scale Up Accelerator programını hayata geçiren sigorta şirketi, startup’ların girişimlerini hızlandırmayı ve inovatif startup’larla iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 6 ay sürecek bu programın, sigorta sektöründe ilk olma özelliği gösterdiği vurgulandı. Program kapsamında startup’lara Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman isimlerden eğitim ve mentorluk desteği verilirken, şirketin ağından faydalanma, ayrıca şirket API’larına (uygulama ara yüz programları) erişim imkânı sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, sigorta şirketi ile iş birliği yapma imkanı bulan startup’lar, sigorta şirketinin uluslararası yatırım network’ü ile büyük yatırım network’lerine erişebiliyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ve dijital sağlık çözümleri alanlarında olmak üzere 3 temada inovatif çözümleri olan girişimler olmak üzere 3 temada faaliyet gösteren girişimciler 24 Mayıs tarihine kadar hackzoneinsurance.com web sitesi üzerinden programa başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında seçilen 5 startup’a programın diğer faydalarıyla birlikte 40’ar bin TL destek veriliyor.

“Girişimcilik ekosistemi ile sinerjiyi artırmak hedefleniyor”

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, sigortacılıkta inovasyonu ileriye taşıma odağıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Startup’ların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maratonun ardından hayata geçirdiğimiz HackZone Scale Up Accelerator ile girişimlerle iş birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sektörde bir ilke daha imza attığımız bu program ile şirketimizin ekipleri ve girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerjiyi artırmayı, şirketimizde inovasyon ve kültürel değişimi güçlendirmeyi, sektördeki yenilikçi çözümleri desteklemeyi, küresel trend ve teknolojileri takip etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.