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Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na sponsor oldu

Allianz, Paralimpik Hareket ile 2006 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü işbirliği kapsamını genişleterek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ‘Global Sigorta Ana Sponsoru’ oldu. 8 yıl sürecek sponsorluk, 1 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak başladı.

Ekonomi 11.01.2021, 14:24
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Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na sponsor oldu

Allianz, Paralimpik Hareket ile 2006 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü işbirliği kapsamını genişleterek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ‘Global Sigorta Ana Sponsoru’ oldu. 8 yıl sürecek sponsorluk, 1 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak başladı.

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Allianz, 200’den fazla ülkede sporcuları, takımları, gönüllüleri ve sporseverleri bir araya getirmek, etkileşime girmelerini sağlamak amacıyla Paralimpik Hareket ile yürüttüğü işbirliğinin kapsamını genişleterek ‘Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ‘Global Sigorta Ana Sponsoru’ oldu.

Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, Olimpiyatın ve Paralimpik Hareketin ‘Global Sigorta Ana Sponsoru’ olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Oliver Baete , “Spor ekosisteminin bir destekçisi ve ortağı olarak, bu ekosistemle paylaştığımız mükemmellik, dostluk, kapsayıcılık ve saygı değerlerimizin de rehberliğiyle, 148 bin çalışanımız ile sporculara, ailelerine ve tutkularına hizmet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee - IOC) Başkanı Thomas Bach ise şöyle konuştu: “Ekiplerimiz, belirlenen pilot ülkelerde 2018 yılından bu yana sporcuları ve Olimpik Hareketi desteklemek için birlikte çalışıyorlardı. Yeni Olimpiyat yılına girerken, Allianz ile küresel iş birliğimize gerçek anlamda başlamaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (International Paralympic Committee - IPC) Başkanı Andrew Parsons sigorta şirketinin ‘Paralimpik Hareket’e verdiği destekle kişilere, yeteneklerine ve değerlerine küresel bir görünürlük getirdiğini belirterek, “Birlikte bir sonraki aşamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin ilk uluslararası ortağı

Verilen bilgiye göre, 2006 yılından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi ile işbirliği yapan Allianz, 2011 yılında kurumun ilk uluslararası ortağı oldu. Paralimpik Spor Federasyonu’nun ilk küresel sponsoru olarak, mali desteğin ötesinde bir ortaklığa imza atan sigorta şirketi, ‘Paralimpik Hareket’in, küreselden yerele, her düzeyinde çalışarak, dünyanın dört bir yanında engellilere yönelik spor farkındalığını artırmayı hedefliyor. Sigorta şirketi, 2018’den bu yana da belirlenen 4 pilot ülke olan Avustralya, Çin, Fransa ve İspanya’da, sağlık alanında sporseverler, sporcular, takımlar ve çalışanlara ulaşarak destek veriyor. Bu kapsamda mental sağlığın gelişimi için Avustralya Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği İyi Yaşam Haftası’nın da sponsoru olan sigorta şirketinin grubu bir yandan da hareket etmeyi ve oyunların bir parçası olmayı destekleyen bir girişim niteliğindeki ‘Club Paris 2024’ kapsamında, bireyleri yürümeye ve koşmaya teşvik etmek amacıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ile birlikte çalışıyor.

Dünyanın dört bir yanında, sporcular ve sporseverlerle bağlantı kurmaya yönelik yerel girişimlerini genişletmeyi hedefleyen sigorta şirketi, müşterilerine ve çalışanlarına Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Meşalesi Turu’na katılma şansı sunarken, Allianz Spor Kampları’nda gençlerin çeşitli spor dallarını denemelerine, arkadaşlıklar kurarak ve sporculardan öğrenerek ‘Olimpik ve Paralimpik’ ruh ve değerleriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlıyor. Sigorta şirketi ayrıca, amaca özel sigorta çözümleri ve hizmetleriyle de ‘Olimpik ve Paralimpik Hareket’i destekliyor.
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