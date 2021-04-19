Allianz, ’’Çocuğum Evimde Güvende’’ ile bebekleri ev kazalarına karşı korumayı hedefliyor

‘İkinci Bahar’ programı ile ileri yaştaki sigortalılarına hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunan Allianz, “Çocuğum Evimde Güvende” kitiyle bebekleri ev kazalarına karşı korumayı hedefliyor.

“Allianz Seninle”yi tüm faaliyetlerinin temeline yerleştiren Allianz Türkiye, sigortalılarının ‘yaşam boyu sağlık ortağı’ olma vizyonu ile hizmetler geliştirmeye devam ediyor. “Çocuğum Evimde Güvende” kiti ile Allianz bebeklerini ev kazalarına karşı korumayı hedefleyen sigorta şirketi, ileri yaşlardaki sağlık sigortalılarına yönelik geliştirdiği ‘İkinci Bahar’ programı kapsamında avantajlar sunduğunu açıkladı.

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sigortalılarının sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını koruma, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olma misyonuyla çalıştıklarını söyledi. Özdemir, “Bizi, sadece sağlık harcamalarını karşılayan bir kurum olmanın ötesine taşıyan bu yaklaşımla bugün itibarıyla 1,5 milyon sağlık sigortası müşterimize “Allianz Seninle” diyoruz. Ani ve beklenmedik sağlık sorunlarının çözümünü ve bir kaza sonucu gerekebilecek tedavileri kapsayan, kritik hastalıklarında onlara destek olan poliçelerimizle hizmet veriyoruz. Ama aynı zamanda sürdürülebilirlik modelimizin temelinde yatan önleyici çözümler sunma, hastalandıklarında yaşam konforlarını artırma ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri konusunda yaşam boyu danışmanlık vermek için de çalışıyoruz. Yenilikçi ve ayrıcalıklı hizmetlerle sigortalılarımızın kolaylıkla ulaşıp içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünler sunmaya, hızlı ve ulaşılabilir olmaya ve tüm kanallarda ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre İkinci Bahar programı, sigorta şirketinin bireysel tamamlayıcı ve modüler sağlık sigortası sahibi olan müşterilerinin yaş aldıkça hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler içeren, yaş almanın ödül olarak geri döndüğü bir bağlılık programı. İkinci Bahar’ın birinci faz hizmetleri kapsamında 60 yaş ve üzerindeki sağlık sigortası sahibi müşteriler, herhangi bir soru veya ihtiyaçları için müşteri hizmetlerini aradıklarında sesli yanıt sisteminde vakit kaybetmeden müşteri temsilcisine erişim sağlayabiliyor. Program ile 65 yaş ve üzerindeki sağlık müşterilerine, sağlık harcama oranlarına göre yürürlükteki poliçe primlerinin yüzde 5‘i tutarında puan yüklemesi yapılıyor. Sigortalılar, Sağlık Cüzdanlarındaki puanlarını görmek için Allianz’ım mobil uygulamasını indirerek, sahip oldukları puanları, yeni sağlık poliçesi alımlarında ya da yenilemelerinde kullanabiliyor. Sigorta şirketi, 70 yaş ve üzerindeki sağlık müşterilerinin herhangi bir ameliyat veya yatarak tedavi ihtiyacı durumunda, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, İstanbul, Ankara ve İzmir’de isteğe bağlı hastane transfer hizmeti sunarken, operasyon geçirmesi gereken müşterilerine ise evlerine döndüklerinde bu süreci daha rahat ve keyifli geçirmeleri için özel bir kit gönderiyor. Bireysel tamamlayıcı ve modüler sağlık sigortası sahibi müşterilerinin, otomatik olarak dahil olduğu programın, ikinci fazında yeni hizmetlerin de hayata geçmesi hedefleniyor.

“Çocuğum Evimde Güvende” ile çocukların ilk maceraları daha güvenli

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaralanma ve incinmelere bağlı nedenlerle her yıl 1 milyon çocuk hayatını kaybediyor. Neredeyse, tüm okul öncesi çocukluk çağı yaralanmalarının yarısı evde meydana geliyor. UNICEF’e göre ise kaza geçiren çocukların yüzde 70’inden fazlası bu kazaları evde geçiriyor. Kazaların yüzde 60’ı çocukların davranışlarından değil, içinde bulundukları fiziksel çevreden kaynaklanıyor. Güvenlik ekipmanları ile evde güvenlik eğitiminin, kazaların önlenmesinde büyük etkisi olduğu gerçeğinden yola çıkan sigorta şirketi, “Çocuğum Evimde Güvende” projesi kapsamında, ev kazalarını önleyici aparatlardan oluşan kit ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmeler ile müşterilerine destek oluyor. Sigorta şirketi, içinde ocak kilidi, ocak koruma, fırın kapağı kilidi, çekmece ve dolap kilidi, buzdolabı kilidi, mobilya sabitleyici, köşe koruyucular, kapı kolu koruyucu, klozet kilidi ve priz kapağı koruyucu bulunan kitlerle çocukların ilk maceralarını onlar için güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.