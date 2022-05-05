Alkumru Barajı’nda doluluk oranı yüzde 70’lere yükseldi

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Siirt’teki Çetin Barajı ile Alkumru Barajı’nda su doluluk oranı son dönemlerde etkili olan yağışlarla arttı. Alkumru Barajı’nda doluluk oranı yüzde 70 seviyesine çıktı.

Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son aylarda yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibarıyla Alkumru Barajı’nda doluluk oranı yüzde 70 seviyesine çıktı. Kar ve yağmurlarla birlikte kuruyan su kaynaklarının tekrar canlanmasının sevindirici olduğunu dile getiren Limak Alkumru HES İşletme Müdürü Ahmet Çevik, yağışların barajlardaki doluluk oranını arttırdığını söyledi. Barajlardaki doluluk oranının ileriki haftalarda daha da artacağını ifade eden Çevik, “Geçen yıl tüm Türkiye’de ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu sebeple geçen yıl bu zamanlar baraj gölümüz yüzde 16 seviyelerinde dolu iken, bu yılki yağışların daha fazla olması asabiyle şu an gölde doluluk oranımız yüzde 70 civarına yakın durumda. Bizim Alkumru Botan Çayı’nın havzası, Van Bahçesaray Müküs Deresi ve Çatak Deresi’nden gelmekte. Van Bahçesaray’daki kar durumu da bugün güncel vaziyette, yaklaşık olarak 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Tabii bu da bize bu sıcakların artmasıyla feyezan olarak suyun gelmesine sebep olacaktır. Bu sene geçen seneye oranla daha iyi bir su bekliyoruz. Şu anda da suyun geldiğini görmekteyiz” dedi.

"Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak"

Geçen yılki kuraklıktan dolayı ülke gelirine yaklaşık 543 bin megawattlık (MW) bir enerji sağlayabildiklerini aktaran Çevik, “Ama bu yıl beklentimiz 800 bin megawatt (MW) civarında bir enerji üretme planımız var gelen sudan dolayı. İnşallah bu da milli ekonomiye katkı olacaktır” şeklinde konuştu.