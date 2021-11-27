Alkollü içeceklere zam!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla içkiye bir zam daha geldiğini duyurdu.

Aybaş, paylaşımında, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" dedi.

Aybaş paylaşımının devamında, "Şuan içkiye gelen % 5’lik zam maliyet ve kur zammı asıl büyük zam ÖTV zammı kapıda. Ülkece gerçekten normal değiliz artık zamları espriyle karşılayarak kanıksayarak fakirleşen tek ülkeyiz" değerlendirmesini yaptı.

1 Kasım ve 7 Kasım'da da bazı ithal biralara zam gelmişti.

7 Kasım'daki paylaşımında yeni fiyat listesini paylaşan Aybaş, "Diğer firmaların ithal ürünlerinde önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez” diyerek zammı duyurmuştu.