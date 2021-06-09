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Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!
Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!

Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkole ve tütün ürünlerine zam geleceğini söyledi.

Ekonomi 09.06.2021, 09:23
Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu zammın ‘yüzde 17 ile yüzde 23 arasında olacağına dair söylentiler olduğunu’ kaydederek, “Umarım gelmez yoksa bira kültürü tarih olur” diye yazdı. Aybaş, ayrıca Temmuz ayı ilk haftası için sigaralara 2 ila 3 lira arasında zam gelebileceğini kaydetti.

Aybaş, bir Twitter kullanıcısının, “Cin-rom-votka tarafında durumlar nasıl Özgür Bey var mı bunlara da” sorusunu “Hepsine gelecek” diye yanıt verdi.

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