Alışverişte dijitalleşme yükselişini sürdürecek

2021 yılının Türkiye açısından bir geçiş yılı olacağına dikkat çeken Güzeliş, “yeni yılın TL’nin durumu, istihdam kayıpları gibi konularla ilgili toparlanma süreci olarak değerlendirilmesi gereken bir yıl olacağını düşünüyoruz” dedi.

114 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, hem sektör hem de Ariş Pırlanta açısından 2020 değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. 2020 yılına ülkemiz ve tüm dünya açısından pandeminin damgasını vurduğunu aktaran Güzeliş, ”pandemi süreci, dijitalleşmeyi hızlandırdı. E-ticarete uzak duran sektörler ve ürün grupları bile online olarak tercih edilmeye başlandı. Sektör açısından baktığımızda Mart ayından itibaren, işlerin az olmasından dolayı birçok işletme, firma yarı veya yüzde 40 kapasite ile çalışmayı tercih etmedi, kapandı. Ayakta kalanlar için bu bir fırsat oldu” dedi. Güzeliş 2020 yılı ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ariş Pırlanta olarak yeniliklere, üretime ara vermeden devam ettik. Toptan müşterimiz 2-3 ay beklemek istemiyordu. Biz de stoğumuzla, üretimimizle buna cevap verebildik. Ek bir maliyet getirse de müşterilerimize anında ulaştırmayı tercih ettik. Bayilerimize ve satış noktalarımıza teşvik amaçlı değiştirmek istedikleri ürünleri daha güncel ürünlerle değiştirme fırsatı sunduk. Bu da bize böyle bir dönemde sipariş, yeni müşteri ve müşteri adayları olarak geri döndü.”

Bu dönemde ürün geliştirmeye ağırlık verdiklerini de söyleyen Güzeliş gösterişli, hafif, görüntüsü zengin, trend olan, trend yaratacak ürünler üzerinde çalıştıklarını bildirerek, “bu ürünlerle satış noktalarımız için özel kampanyalar oluşturuyoruz” dedi.

“Aşı ve aşının olumlu sonuçları ile küresel büyüme 2021’de hızlı şekilde toparlanacaktır”

Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılının başlarında açmayı planladıkları yeni mağazalarını yılın son çeyreğinde hizmete açtıklarını aktaran Kerim Güzeliş Ekim ayında Mersin, Kasım ayında da Kayseri mağazalarını açtıklarını söyledi. Güzeliş, şöyle konuştu:

“Özellikle kapanma sürecinde tüketici tarafında iletişimi gerek telefonla gerekse online olarak daima sürdürdük. Bu sayede sektörde öncü olduğumuz online mağazamız ile tüketiciyle buluştuk. Normalleşme süreci ile birlikte satışlarımızın hareketlenmesinde bu iletişimi sürdürmemizin büyük etkisi bulunuyor.”

Covid - 19’un Çin’den başlayıp tüm dünyaya yayılması ile birlikte aslında 2020’nin ekonomi anlamında çerçevesinin çizildiğini söyleyen Güzeliş, 2020 yılını pek çok ülkenin daralma ile tamamlayacağını, 2021 yılı için ise biraz daha iyileşmiş şartlar olmakla birlikte çok farklı bir tablo beklemediğini belirtti. 2021 yılına damgasını vuracak olayının aşı ve pandeminin seyri olacağını ifade eden Kerim Güzeliş, aşı ve aşının olumlu sonuçları ile küresel büyümenin 2021’de hızlı şekilde toparlanacağını beklediğini aktardı. 2021 yılının Türkiye açısından bir geçiş yılı olacağına dikkat çeken Güzeliş, “her ne kadar toparlanma emareleri görünse de TL’nin durumu, istihdam kayıpları gibi konularla ilgili toparlanma süreci olarak değerlendirilmesi gereken bir yıl olacağını düşünüyoruz” dedi. Kerim Güzeliş, 2021 yılına yönelik beklentilerini şöyle aktardı:

“Pandemi döneminde de yaşadığımız gibi online alışveriş önem kazanacak. Gittikçe hızlanması kaçınılmaz. Covid-19 sürecinin sosyal mesafe, hijyen gibi zorunlulukları nedeniyle online alışverişin yükselişi devam edecek. Buna bağlı olarak da tekstil, aksesuar gibi ürünlerin dijital olarak denenmesine yönelik çalışmalar hızlanacak. Ariş Pırlanta olarak her zaman ilklerin öncüsü olduk; mücevherde bu tür bir çalışma ile ilgili hazırlıklarımız sürüyor.”

Kısa vadede yatırım altına yönelecek

Pandeminin küresel ekonomide yeniden yapılanmaya yol açtığını aktaran Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, bu süreç bittiğinde yeni bir düzenin söz konusu olacağını söyledi. Güzeliş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin tüm dünyada yarattığı işsizlik ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi etkileri var. Bu doğrultuda ekonomide, yeniden şekillenmekte olan dünya düzenine göre değişiklikler olacak. Yatırım açısından bakıldığında da halihazırda olduğu gibi kısa vadede yatırım altına yönelecek. Orta vadede yatırımlar altın, dolar, euro üzerinden devam edecek.”

“Ariş Pırlanta olarak geçmişimiz 114 yıl öncesine dayanıyor” diyen Güzeliş, o günlerden bu yana çok kriz dönemleri atlatıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Ayakta kalmanın sırrı, hazırlıklı, temkinli davranmak. Ancak aynı zamanda fırsatları değerlendirmek için dinamik bir yapıya da sahip olmaktır. Biz bu dönemde gereksiz yatırımdan, harcamalardan kaçınmayı, yeni ürün geliştirmeye yönelmeyi tercih ettik. Habbe Koleksiyonumuz bu dönemin bize kazandırdığı yeni koleksiyonumuz oldu.”

Almanya’da bir mağaza ve 10 satış noktaları bulunduğunu söyleyen Güzeliş Kırgızistan, Moğolistan’da Hollanda ve Avusturya’da da satış noktaları ile halen görüşmelerin devam ettiği bayi adaylarının bulunduğunu aktardı. “Bulunduğumuz yerlerde genişlemek, farklı ülkelere açılmak gibi hedeflerimiz var. 2021 ile birlikte hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Mağazalaşma çalışmalarımız ile birlikte dijitalleşme yatırımlarımız da devam edecek” dedi.