Alışveriş siteleri, artık para iadesinden sorumlu! Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği Değişti...

Doç. Dr. Umut Yeniocak, yapılan değişiklikler arasında göze çarpan en önemli hususun, internet alışveriş sitelerinin tüketiciye karşı sorumluluklarının önemli ölçüde artırılmış olması olduğunu söyledi. Alışveriş sitelerinin bugüne kadar birçok vakada tüketiciye karşı satıcının sorumlu olduğu, kendilerinin satıcı değil sadece satıcıyla tüketici arasında aracı oldukları savunmasını yaptıklarını hatırlattı. Ancak yapılan bu değişikliklerle, uygulamada tüketicileri mağdur eden bazı konularda, satıcıyla birlikte alışveriş sitelerinin de tüketiciye karşı sorumlu olacağı yönünde kurallar getirildiğine dikkat çekti.

Yapılan önemli değişiklikleri özetleyen Doç. Dr. Yeniocak, alışveriş sitelerinin de artık cayma hakkı ve diğer konularla ilgili tüketiciye ön bilgi verilmesinden satıcıyla birlikte sorumlu olduğunu anlattı. Doç. Dr. Yeniocak, “Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicinin, 14 gün içinde satıcıya bildirimde bulunması gerekiyordu. Şimdi, cayma bildirimi alışveriş sitelerine de yapılabilecek.” bilgisini verdi.

“14 gün içinde ve tek seferde iade”

Doç. Dr. Yeniocak, bugüne kadar cayma hakkı kullanıldığında, para iadesinin hangi sürede yapılması gerektiğinin belli olmadığını, tüketicilerin bazen uzun süre para iadesi alamayıp mağdur olduklarını, bu düzenleme ile iadenin, 14 gün içinde ve tek seferde yapılması zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde de banka tarafından yapılacak iadenin kredi kartına tek seferde yapılması kuralının getirildiğini ifade etti. Tüketiciden para tahsilatını alışveriş sitesi yapmışsa, cayma hâlinde tüketiciye yapılması gereken para iadesinden yine alışverişin yapıldığı sitenin de sorumlu olacağını vurguladı.

“İade gönderim masrafları tüketiciye”

Yalnız yapılan değişiklikle tüketicilerin, kendilerine ön bilgi verilmiş olması kaydıyla, iade gönderim masrafından sorumlu tutulduğuna, bu düzenlemeyle ürünlerin iade oranlarında azalma olacağına dikkat çekti.

“Cep telefonu satışlarında cayma hakkı kaldırıldı”

Bir diğer önemli değişikliğin de elektronik cihazlarla ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların satışında cayma hakkının kullanılması yasaklandı. Yani tüketiciler alışveriş sitelerinde satın aldıkları bu ürünleri sebepsiz şekilde iade edemeyecekler.” şeklinde izah etti.

Son olarak bu değişikliklerin 1 Ekim 2022’de yürürlüğe gireceğinin altını çizdi. Doç. Dr. Umut Yeniocak, ancak, bankalar için getirilen, cayma hâlinde paranın kredi kartına tek seferde iade edilmesi kuralının 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği bilgisini verdi.