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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden kira tavsiyesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD), yapılan yazılı açıklamada, ’’Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir ’’ denildi.

Ekonomi 14.12.2020, 11:43
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden kira tavsiyesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD), yapılan yazılı açıklamada, ’’Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir ’’ denildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde alınan tavsiye kararlarını yazılı olarak açıkladı.

Yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

’’Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik olarak bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla ülkemiz olağanüstü bir mücadele örneği göstermektedir. Bununla birlikte dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını sebebiyle tespit edilen vaka ve ölüm sayıları ne yazık ki artış göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen 17.11.2020 tarihli Kabine Toplantısında da bu durum ele alınmış ve toplantının ardından Covid-19 salgının ülkemiz genelinde yayılmasını ve salgının doğurabileceği olumsuz sonuçları engellemek adına alınan tedbirler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmış, tedbirlere ilişkin detaylar da müteakiben İçişleri Bakanlığının Genelgelerinde belirtilmiştir. Anılan Genelgelerde belirtilen tedbirler sektörümüzü de ilgilendirdiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde Derneğimizce alınan tavsiye kararlarını kamuoyunun, sektörümüzün, değerli çalışanlarımızın ve misafirlerimizin dikkate sunarız:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı ve İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde düzenlendiği üzere Alışveriş Merkezlerimiz sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 10:00 - 20:00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmeye ve misafirlerine hizmet sunmaya devam edecektir.

Günümüzün önemli bir zaman dilimini paylaştığımız ortak yaşam alanlarımızda misafirlerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz kabul edildiğinden; her zaman olduğu gibi hijyen seviyesi maksimuma çıkartılmış, tedbirler doğrultusunda girişlerde HES kodu sorgulaması uygulamasına geçilmiş ve en üst düzeyde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. TSE ile yapılan işbirliği protokolü doğrultusunda alışveriş merkezlerimiz “Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası” almaktadır. Bu haliyle Alışveriş Merkezlerimiz kurumsal ve mekânsal anlamında en güvenli alanlar olarak misafirlerimize sağlıklı hizmet sunmaya, tedarik zincirinin en güvenli halkalarının başında gelmeye devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde düzenlenen tedbirler kapsamında hizmet sunma ve çalışma şekli değişen ve/veya faaliyetleri etkilenen değerli iş ortaklarımıza, içinde bulunduğumuz durum değerlendirilerek somut olayın şartları doğrultusunda Alışveriş Merkezlerimiz tarafından salgının ilk günlerinden itibaren olduğu gibi gerekli her türlü destek verilmektedir. Örneğin yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi vb. işletmelerden kira alınmamaktadır, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler yapılmıştır. Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar TL’yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Dünyada benzeri az olan bu büyük destek neticesinde ülkemizde; başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde yaşanan iflaslar yaşanmamıştır. Bu destekler, üyelerimizin kredilerinin yapılandırılması talepleri gerekli karşılığı bulmamış olmasına rağmen gerçekleştirilmiştir. Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir. Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir.

Covid-19 salgınını hep birlikte alınan tedbirlere uyarak, dayanışma içerisinde, aşı konusundaki müspet gelişmelerin sağlayacağı ivme ile en kısa sürede aşacağımız inancıyla sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz’’.
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