Alış ve satışları 5 bin liranın altında olan mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerinin kaldırıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte mükelleflerin bildirim yükümlülüklerini azaltan çalışmaya dair bir paylaşımda bulundu.

Yayımlanan tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdıklarını belirten Nebati, yapılan düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükelleften 1,5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini ifade etti.

Nebati, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak mükelleflerin ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.