Alibaba ile TEMPO BPO Türkiye’de iş birliği yaptı

Dünyadaki birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük olan çok uluslu şirket Alibaba, yılda bir trilyon dolar ticaret hacmine yaklaşan Alibaba.com’un Türkiye operasyonlarını yürütmesi için bilişim yatırımlarıyla bilinen TEMPO BPO ile anlaştı.

İnternet üzerinden sağladığı servisler ve sunduğu platformlarla üretici ile satıcıyı bir araya getirerek uluslararası ticarete aracılık yapan Alibaba’nın, 2019 yılında 827 milyar dolar ticaret hacmine ulaştığı belirtildi. Alibaba üzerinden sanal mağaza açarak yeni müşterilerle buluşan ve kazancını ciddi şekilde artıran üreticiler ile birlikte dünyanın devlerinden birine dönüşen şirket, şimdi de Tempo BPO liderliğinde Türkiye üreticisiyle birlikte büyümeye devam edecek.

Verilen bilgiye göre, milyonlarca firmanın ticaret imkanlarını genişleten, tanıtım faaliyetlerine destek olan e-ticaret sitesinde sanal mağaza açmak için süreçler her ülkede farklı şekilde ilerleyebiliyor. Bu sebeple tüm bu işlemler şirket tarafından yetkilendirilen şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. İşte Tempo BPO’da Türkiye’de bu noktada devreye giriyor ve Türkiye’nin ihracatına katkı sunacak üreticileri söz konusu e-ticaret sitesi ile buluşturmaya hazırlanıyor.

“Türk markalarının dünya çapında bilinirliğine katkı sağlanacak”

İş birliğini değerlendiren Tempo Satış Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Taylan Akalın, “Türkiye’nin ihracatını artırmak ve üreticilerimizin ürünlerini dünya pazarına sunmak için Alibaba ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği anlaşması oldukça önemli. Tempo olarak ana hedefimiz ülkemizdeki tüm üreticilerimizi dijital dönüşüm yolunda gerek teknolojik altyapı ihtiyaçlarında gerekse satış, pazarlama, müşteri ilişkileri gibi operasyonel alanlarda destekleyerek gelirlerini artırmak, dünyada Türk markalarının bilinirliğine katkı sağlamaktır” açıklamalarında bulundu.

Verilen bilgiye göre söz konusu e-ticaret sitesi üzerinden sanal mağaza açma işlemleri için yetkilendirilen Tempo BPO, farklı tipteki dükkanların kurulumu ve bakımıyla ilgili bilgi birikimini de Alibaba’dan hizmet alanlara sunacak. Ayrıca e-ticaret alanındaki deneyimleri ışığında, CRM altyapısından e-fatura hizmetine, e-ihracat desteklerinden e-ticaret paketlerine kadar müşterilerinin dijitalleşme süreçlerinde yanında olacak. Üreticilerin dijitalleşerek özgürleşmesi, sınırlarını aşarak potansiyellerini keşfetmesi için çalışan şirket, sunduğu geniş ürün ve hizmetlerle internet üzerinden gelir elde etmeyi tabana yayarak alışkanlığa dönüştürmeyi hedefliyor. Tempo BPO, dünyaya açılmayı hayal eden herkesi hayallerini gerçekleştirmek üzere e-ticaret sitesine davet ediyor.