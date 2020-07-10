Aliağa’da elleçlenen konteyner miktarı yüzde 8 arttı
SON YILLARDA YAPILAN YATIRIMLARLA GÜNDEME GELEN SANAYİ VE TİCARET ŞEHRİ İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE, 2020 YILININ OCAK-HAZİRAN AYINDA ALİAĞA LİMANINDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI 596 BİN 865 TEU İLE BİR ÖNCEKİ YILIN ELLEÇLEME MİKTARINI GEÇTİ.
Son yıllarda yapılan yatırımlarla gündeme gelen sanayi ve ticaret şehri İzmir’in Aliağa ilçesinde, 2020 yılının ocak-haziran ayında Aliağa limanında elleçlenen konteyner miktarı 596 bin 865 TEU ile bir önceki yılın elleçleme miktarını geçti.
Liman başkanlıkların verilerine göre, 2020 yılının ocak-haziran ayında Aliağa limanında elleçlenen konteyner miktarı 596 bin 865 TEU ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarken, İzmir limanında 220 bin 562 TEU ile yüzde 13 azaldı.
Salgına rağmen ilk 6 ayda elleçlenen konteyner arttı
Covid-19 salgını nedeniyle düşen küresel ticaretten dolayı başta Uzak Doğu ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede limanlar yük bulmakta zorlanırken, Aliağa’da 13 iskelede faaliyet gösteren liman işletmelerinde 2019’in ilk 6 ayında 551 bin 621 TEU konteyner elleçlendi. Bu rakam 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 8 artarak 596 bin 865 TEU olarak gerçekleşti. Aliağa limanında 2019’nin ilk 6 ayında elleçlenen yüklerin 528 bin 939 TEU’su ithalat ve ihracat yükü, bin 990 TEU’su transit yük, 20 bin 692 TEU’su da kabotaj yükü olarak kayıtlara geçti. Aliağa limanında 2020’nin ilk 6 ayında elleçlenen yüklerin 584 bin 252 TEU’su ithalat ve ihracat yükü, bin 345 TEU’su transit yük, 11 bin 268 TEU’su da kabotaj yükü olarak kayıtlara kaydedildi.
Elleçleme nedir?
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade ediyor.
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