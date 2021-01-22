Aliağa’da açılan şirket sayısı, kapananları geride bıraktı

İzmir Aliağa’da, 2020 yılında ilçede açılan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,07 oranında arttı. Kapanan firma sayısında ise 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 22,95 oranında azalma oldu.

Türkiye’de ticaret ve sanayi potansiyeli en güçlü ilçelerden biri olan ve rafineri, petrokimya, demir çelik, enerji, liman-lojistik ve gemi söküm gibi stratejik sektörlere ev sahipliği yapan Aliağa, korona virüs pandemisinin sanayi ve ticarete olan olumsuz etkisine rağmen 2020 yılını oldukça hareketli geçirdi. Korona virüs salgınının etkilerini önemli ölçüde hisseden bölge ve ülke ekonomisinin aksine Aliağa’da açılan şirket sayılarında artış yaşanırken, kapanan şirket sayıları da azalış gösterdi. 2020 yılında ilçede açılan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,07 oranında arttı. Kapanan firma sayısında ise 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 22,95 oranında azalma oldu. Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, 2020 yılında ALTO’ya 230 şirketin kaydının yapıldığını, 94 firmanın ise kaydının silindiğini ifade etti.

Açılan şirket sayısı 230’a yükseldi

Başkan Ertürk, “2019 yılında ilçemizde toplam 221 şirket kurulmuştu. 2020 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 4,07 düzeyinde artarak 230’a yükseldi. 2020 yılında kentte kapanan şirket sayısı ise 122’den 94’e geriledi. Böylece kapanan şirket sayısında düşüş oranı yüzde 22,95 oldu. Tüm bunlar gösteriyor ki, sanayicilerimiz bütün olumsuz şartlara rağmen üretim, yeni yatırım, ihracat yapma ve istihdam yaratma isteğini koruyor” dedi.

"Yatırımların seyri umutlandırıyor"

"İlçedeki yatırımların seyri, bizleri geleceğe dair daha da umutlandırıyor diyen" Başkan Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımcılarımız bu zor dönemde elini taşın altına koyarak üretim ve istihdam alanı sağlamaya devam etti. Bu noktada ilgili bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız salgın döneminde yatırımcılarımızın yanında olarak önemli desteklerde bulundu. Yeni üretim ve istihdam alanları oluşturma çabası içerisinde olan tüm müteşebbislerimize oda olarak desteklerimizi sürdüreceğimizi belirterek kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum."