Aliağa limanları elleçlemede Türkiye 1.’si

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, 2023 yılı ocak ve şubat ayı itibariyle Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış gösterdiğini ve 241 bin 21 TEU olarak ulaştığını açıkladı. 16 Aliağa limanında elleçlenen toplam yük miktarının ise geçen yıla oranla yüzde 7 artış gösterdiği ve 20 milyon 557 bin 920 gross ton olarak kayda geçtiği bildirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde, mart ayı oda faaliyetleri, 2023 yılı ocak ve şubat ayında limanlarda gerçekleşen yük ile konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 16 Aliağa limanında kaydedilen 2023 yılının ilk iki aylık konteyner ve yük istatistiklerine değindi.

"Aliağa limanları elleçlemede 1. sırada"

Başkan Şimşek, "2023 yılı ocak ve şubat ayı itibariyle Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış göstererek 241 bin 21 TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen toplam yük miktarı geçen yıla oranla yüzde 7 artış göstererek 20 milyon 557 bin 920 gross ton olarak kayda geçerken, ilk 5 sırada bulunan limanlar arasında düşüş yaşamayan tek liman başkanlığı oldu. Netton olarak ise 13 milyon 145 bin 785 ton olarak gerçekleşmiş, bu tonaj Aliağa’yı 1. sıraya taşımıştır. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi sayısına bakıldığında bu yılın ocak ve şubat ayı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış göstererek bin 5 gemi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde Kocaeli’nden sonra 2. sırayı korumaya devam ettik. Bu sonuçlar gösteriyor ki; 2023 yılına da sektör olarak iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki süreçte de sektör olarak kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.