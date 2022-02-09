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Aliağa elleçlemede Türkiye 2’ncisi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2020 yılında Aliağa limanlarında 68 milyon 946 bin net ton olan toplam yük elleçlemesinin, yüzde 6,5 artışla 2021 yılında 73 milyon 900 bin ton rakamına ulaştığını ifade ederek, "Elleçlenen bu rakamla Aliağa, Türkiye genelinde yüzde 14 pay ile yine geçen sene olduğu gibi 2. sıradaki yerini korumuştur" dedi.

Ekonomi 09.02.2022, 12:37
Aliağa elleçlemede Türkiye 2’ncisi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2020 yılında Aliağa limanlarında 68 milyon 946 bin net ton olan toplam yük elleçlemesinin, yüzde 6,5 artışla 2021 yılında 73 milyon 900 bin ton rakamına ulaştığını ifade ederek, "Elleçlenen bu rakamla Aliağa, Türkiye genelinde yüzde 14 pay ile yine geçen sene olduğu gibi 2. sıradaki yerini korumuştur" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, şubat ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Toplantıda, Türkiye ile Yunanistan adaları arasında feribot seferlerinin yeniden başlaması, 2021 yılı Aliağa limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri görüşüldü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Yunanistan, deniz hudut kapılarının deniz turizmine açılması kararı ile Yunanistan ile Türkiye arasındaki feribot hatları seferleri ile diğer ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle kaldırıldı. Ticari ve özel yat seferleri kapsamında; geminin bayrağı veya taşıma kapasitesi ne olursa olsun 49 yolcuya kadar; Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis’in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildi. Alınan bu kararla birlikte Ege’de deniz turizmi yeniden canlanacaktır, sektör için hayırlısı olsun" dedi.

"Aliağa elleçlemede Türkiye 2’ncisi"

Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine de bilgilendirmede bulunan Başkan Şimşek, "Şubat ayı başında açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye ve Ege Bölgesi’nin önemli liman bölgelerinden olan Aliağa, 2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği pandemiye rağmen yükselişine devam ediyor. 2020 yılında Aliağa limanlarında 68 milyon 946 bin net ton olan toplam yük elleçlemesi yüzde 6,5 artışla 2021 yılında 73 milyon 900 bin ton rakamına ulaşmıştır. Elleçlenen bu rakamla Aliağa, Türkiye genelinde yüzde 14 pay ile yine geçen sene olduğu gibi 2. sıradaki yerini korumuştur" dedi.

"Aliağa limanları konteyner elleçlemedeki yerini korudu"

2021 yılında Türkiye’de elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yıla göre yüzde 6 artış göstererek 12 milyon 500 bin TEU olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Şimşek, "Aliağa konteyner terminallerimizde elleçlenen konteyner miktarı ise 2020 yılında 1 milyon 275 bin TEU iken, 2021 yılında yüzde 9 oranındaki artışla 1 milyon 389 bin TEU’ ya ulaşmıştır. Bu artış Türkiye ortalamasının çok üzerinde olup Aliağamız geçen sene olduğu gibi bu senede Türkiye’de sıralamasında 5. sırada yer almaya devam etmiştir" diye konuştu.

"Toplam gemi hareketi 5 bin 783’e çıktı"

Aliağa limanlarında 2020 yılında toplam 5 bin 356 gemi hareketi olduğunu, 2021 yılında ise bu sayının 5 bin 783’e çıktığını belirten Başkan Şimşek, "2020 yılında Türkiye geneli limanlarımıza uğrak yapan toplam gemi adedi 48 bin 821 adet karşılığı 790 milyon 881 bin 650 groston olarak gerçekleşmişti. 2021 yılında ise limanlarımıza uğrak yapan toplam gemi adedi 51 bin 199 adet karşılığı 829 milyon 618 bin 101 groston olarak gerçekleşti. Aliağa’ya gelen gemi sayısı 2020 yılında 5 bin 356 karşılığı 102 milyon 600 bin groston yapılmıştır. 2021 yılında bu rakam 5 bin 783’e çıkarak, yaklaşık 109 milyon 500 bin grostona ulaşmıştır. Gemi sayısı olarak yüzde 8 ve groston olarak yüzde 6,5 artış göstermiştir. Aliağa Limanı Kocaeli’den sonra Türkiye’nin 2. yoğun limanı olarak kayıtlara geçmiştir. Geçen yıla göre ihracat rakamımız yüzde 47 artış göstermiştir. Bu da Ege Bölgesinde yapılan işlem hacminin yaklaşık yüzde 50’sine, Türkiye genelinde ise yüzde 8’e denk gelmektedir. Yine Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Aliağa gümrüğümüz ithalatta yaklaşık 12 milyar 937 milyon USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 8. gümrük müdürlüğü olmuştur. Geçen yıla göre ithalat rakamımız yüzde 52 artış göstermiştir. Bu da Türkiye genelinin yaklaşık yüzde 5’ine denk gelmektedir" şeklinde konuştu.

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