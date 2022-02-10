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Aliağa dış ticaretinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Aliağa limanlarından yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 artış göstererek 18 milyar 518 milyon dolar, ithalat ise yüzde 51 artış göstererek 12 milyar 937 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaret hacmi 31 milyar 455 milyon dolar ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ekonomi 10.02.2022, 14:08
Aliağa dış ticaretinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Aliağa limanlarından yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 artış göstererek 18 milyar 518 milyon dolar, ithalat ise yüzde 51 artış göstererek 12 milyar 937 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaret hacmi 31 milyar 455 milyon dolar ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye ekonomisinde sanayi ve ticaret denilince akla ilk gelen merkezler arasında yer alan Aliağa, son yıllarda yapılan yatırımlarla gerek sanayi gerekse de limanlarıyla adeta bir cazibe merkezi haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre, 2021 yılında Aliağa limanlarından yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 artış göstererek 18 milyar 518 milyon dolar, ithalat ise yüzde 51 artış göstererek 12 milyar 937 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaret hacmi 31 milyar 455 milyon dolar ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 2021’de Aliağa limanlarından en fazla ihracat yapılan fasıl, 4 milyar 843 milyon dolarla ‘kimyevi maddeler ve mamulleri’ olarak belirlendi. Bunu, 3 milyar 76 milyon dolarla ‘çelik’, 2 milyar 414 milyon dolarla da ‘elektrik-elektronik’ ürünleri ve 1 milyar 172 milyon dolar ile ‘maden ve metal mamulleri’ takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edilen verilere göre, Aliağa limanlarında 2021 yılında gerçekleşen konteyner elleçlemesi bir önceki döneme göre yüzde 8,9 artarak 1 milyon 389 bin TEU olurken, aynı dönemde limanlara gelen gemi sayısı da yüzde 7,97 artarak 5783 olarak gerçekleşti. Limanlara gelen toplam yük miktarı ise bir önceki döneme göre yüzde 7,16 artarak 73 milyon 889 bin ton olarak gerçekleşti.

"Aliağa sanayisi ve limanları 2021’de önemli katkılar sağlamaya devam etti"

Aliağa limanlarının ve sanayisinin 2021 yılı verilerini değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, pandemi neticesinde dünya ölçeğinde daralan ticaret hacmi ve ekonomide yaşanan negatif süreçlerin aksine, Aliağa limanlarının ve sanayisinin; stratejik konumu, nitelikli üretim gücü ve lojistik kapasiteleri ile gerek yurt içine, gerekse de dünya ticaretine 2021 yılında da önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

"Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken bir dönem var"

Pandemiyle birlikte birbirine bağlı birçok sebebin ardından tedarik zincirinin kırılması sonucu özellikle dünyanın en büyük üretim merkezi olan Asya’dan Avrupa’ya ulaşması gereken malların navlununun çok yükselmesi ve talep edilen sürede teslim edilememesi gibi nedenlerle dünyanın yeni bir arayış içine girdiğini ifade eden Başkan Ertürk, “Mevcut konjonktürde ülkelerin genel ekonomik yapısına göre sıkıntılar ve krizler yaşanabiliyor. Belli dönemlerde yaşanan bu krizler aynı zamanda yeni fırsat kapılarını da beraberinde aralamakta. Bu noktada Türkiye ve ülkemiz özelinde Aliağa için şu anda dünya lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar, bir fırsat olarak gözüküyor. Aliağa gibi Avrupa’ya yakınlık, stratejik sektörlerde sanayi deneyimi ve lojistik avantajlar gibi hususları da üst üste koyduğumuzda, Aliağa’nın Türkiye’nin üretim ve lojistik alanında dünyanın yeni merkezlerinden biri olma potansiyeli oldukça yüksek. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken bir dönem var. Pandemi kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar; ABD, AB ve Çin arasındaki küresel güç ve pazar mücadeleleri ülkemiz için önemli fırsatlar sunmakta. Bu bağlamda yatırıma, üretime ve ihracata eskisinden çok daha güçlü bir şekilde dört elle sarılmamız gerekiyor. Üretirken katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz ise bu işin birinci kuralı. Sanayi üretimimizden ticaret gücümüze kadar her alanda bu noktaya hassasiyetle yoğunlaşmamız gerekiyor. Devletimizin her alanda yapacağı yapısal reformlarla hem Asya’da üretim yapan çok uluslu şirketleri bölgemize çekebiliriz, hem de bölgemizdeki mevcut yatırımcılarımızın bu yeni fırsata entegre olabilmelerini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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