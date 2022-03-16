Ali Çalıkıran: “Otomobil fiyatlarının kısa sürede düşeceğini zannetmiyorum”

DASİ Motorlu Araçlar Kurucu CEO’su Ali Çalıkıran, pandemi ve çip krizi nedeniyle zor bir süreçten geçen otomobil sektörünün Rusya-Ukrayna savaşından da darbe aldığını söyledi. Otomobil almayı düşünenlere kötü haber veren genç işadamı, ’’Kısa vadede fiyatların düşeceğini zannetmiyorum’’ dedi.

Otomotiv dünyasının genç yöneticilerinden DASİ Motorlu Araçlar Kurucu CEO’su Ali Çalıkıran, artan otomobil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların düşüşe geçmesi yönünde bir beklenti olduğunu ancak bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini söyleyen Çalıkıran, “Pandemi sürecinden yara alan otomotiv sektörü zaten bir süredir çip kriziyle boğuşuyordu. Çip üreticilerinin talebin arttığı akıllı telefon ve elektronik ürünlere öncelik vermesiyle otomotivde başlayan çip tedariki sorunu 2 yıla yaklaştı. Normalleşme adımları ile tam bu sorunu aşacağımızı düşünürken bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı hesapları altüst etti” ifadelerini kullandı.

“Yeni tedarikçiler bulunmazsa eğer üretim durma noktasına gelebilir”

Savaşın nikel ve paladyum temini konusunda da sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Ali Çalıkıran, şöyle konuştu:

“Rusya, dünyanın en önemli hammadde tedarikçilerinden biri. Ülke, otomotiv sektöründe küresel hammadde ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Nikel, elektrik motorlu otomobillerin bataryalarında kullanılıyor ve Rusya’nın dünyanın en büyük üçüncü nikel üreticisi olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte içten yanmalı motora sahip otomobillerde kullanılan paladyumun da Rusya’da oldukça bol miktarda bulunduğu belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı’nın ambargosuna hammadde ihracatını durdurarak yanıt verebileceği tahmin ediliyor. Bu da şirketler yeni bir tedarikçi bulamazsa global otomobil üretiminin durma noktasına getirebilir.”

"Yeni araç bulmak zorlaştığından ikinci el araçların değeri katlandı"

Arz talep dengesini olumsuz etkiyen ve uzun süreceği öngörülen bu kriz nedeniyle otomobil fiyatlarının kısa vadede düşmesini beklemediğini dile getiren Çalıkıran, “Üretim adetleri, talep edilenin altında kalıyor. Savaş olmasa çip krizine 2022 ve 2023’ün ilk aylarında biteceği gözüyle bakılıyordu. Ancak kötü bir senaryoyla karşılaşıldı. Şimdi hiç kimse olumlu bir öngörüde bulunamıyor” dedi.

Genç iş adamı, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin de, ’’Yeni araç bulmak zorlaştığından ikinci el araçların değeri katlandı. Şu an ikinci el fiyatları neredeyse sıfır seviyesinde. Ama çip krizi aşılır da pazarda hareketlenme başlarsa ikinci el fiyatlarında da düşüş gözlemlenebilir’’ diye konuştu.