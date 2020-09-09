Albayrak "TCMB gerekli adımları atmayı sürdürecek"
Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte vaka sayısı 1.761 kişi oldu
Çin’de Enflasyon Ağustosta Arttı…
Çin'de Tüfe (Aylık) Ağustos'ta +0,4% (Beklenti: +0.4% Önceki: +0,6%)
Çin'de Tüfe (Yıllık) Ağustos'ta +2,4% (Beklenti: +2,4%, Önceki: +2,7%)
Çin'de Üfe (Aylık) Ağustos'ta +0,3%
Çin'de Üfe (Yıllık) Ağustos'ta -2,0% (Beklenti: -2,0%, Önceki: -2,4%)
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Açıklamalarda Bulundu…
Albayrak: Salgında 2. Dalga Olmazsa 2021'de %5'in Oldukça Üzerinde Bir Büyüme Gelebilir
Albayrak: Tüm Öncü Göstergeler Türkiye Açısından En Kötünün Geride Kaldığını Gösteriyor
Albayrak: 2. Yarıda `V' Şeklinde Toparlanma Bekliyoruz
Albayrak: Cari Dengeyi Rekabetçi Kur Politikası İle Sağlayacağız
Albayrak: TCMB Gerekli Adımları Eşgüdümle Atmayı Sürdürecek
Albayrak: Likidite Adımları Enflasyonu Düşürmede Etkili Olacak
Türkiye’de Vaka Sayısı 1.761 Oldu…
Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte vaka sayısı 1.761 kişi oldu. Vefat edenlerin sayısı 52 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 1.093 oldu.
Günün Ajandası;
08:45 İsviçre İşsizlik Oranı(Ağustos): (Beklenti:%3.3 Önceki:%3.2)
17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı: (Beklenti:6 Milyon Önceki:5.889 M)
17:00 Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: (Beklenti:%0.25 Önceki:%0.25)
23:30 ABD APİ Ham Petrol Stokları: (Önceki:-6.360 M)
|İmsak
|05:04
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
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|2. Ankaragücü
|0
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|3. Antalyaspor
|0
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|4. Erzurumspor
|0
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|5. Beşiktaş
|0
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|6. Denizlispor
|0
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|7. Karagümrük
|0
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|8. Fenerbahçe
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|9. Galatasaray
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|10. Gaziantep FK
|0
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|11. Gençlerbirliği
|0
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|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
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|14. Başakşehir
|0
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|15. Kasımpaşa
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|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
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|18. Çaykur Rizespor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|21. Malatyaspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Adanaspor
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|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
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|2. Aston Villa
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|0
|3. Brighton
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|4. Burnley
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|5. Chelsea
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|0
|6. Crystal Palace
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|0
|7. Everton
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|0
|8. Fulham
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|0
|9. Leeds United
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|10. Leicester City
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|11. Liverpool
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|0
|12. Man City
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|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
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|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|1. Athletic Bilbao
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|2. Atletico Madrid
|0
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|3. Barcelona
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|0
|4. Celta de Vigo
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|5. Cádiz
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|0
|6. Deportivo Alaves
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|7. Eibar
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|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
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|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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|0