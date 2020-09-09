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Albayrak "TCMB gerekli adımları atmayı sürdürecek"

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte vaka sayısı 1.761 kişi oldu

Ekonomi 09.09.2020, 09:26
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Albayrak "TCMB gerekli adımları atmayı sürdürecek"

Çin’de Enflasyon Ağustosta Arttı…
Çin'de Tüfe (Aylık) Ağustos'ta +0,4% (Beklenti: +0.4% Önceki: +0,6%)
Çin'de Tüfe (Yıllık) Ağustos'ta +2,4% (Beklenti: +2,4%, Önceki: +2,7%)
Çin'de Üfe (Aylık) Ağustos'ta +0,3%
Çin'de Üfe (Yıllık) Ağustos'ta -2,0% (Beklenti: -2,0%, Önceki: -2,4%)

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Türkiye’de Vaka Sayısı 1.761 Oldu…
Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte vaka sayısı 1.761 kişi oldu. Vefat edenlerin sayısı 52 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 1.093 oldu.

Günün Ajandası;
08:45 İsviçre İşsizlik Oranı(Ağustos): (Beklenti:%3.3 Önceki:%3.2)
17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı: (Beklenti:6 Milyon Önceki:5.889 M)
17:00 Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: (Beklenti:%0.25 Önceki:%0.25)
23:30 ABD APİ Ham Petrol Stokları: (Önceki:-6.360 M)

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