Albayrak "TCMB gerekli adımları atmayı sürdürecek"

Çin’de Enflasyon Ağustosta Arttı…

Çin'de Tüfe (Aylık) Ağustos'ta +0,4% (Beklenti: +0.4% Önceki: +0,6%)

Çin'de Tüfe (Yıllık) Ağustos'ta +2,4% (Beklenti: +2,4%, Önceki: +2,7%)

Çin'de Üfe (Aylık) Ağustos'ta +0,3%

Çin'de Üfe (Yıllık) Ağustos'ta -2,0% (Beklenti: -2,0%, Önceki: -2,4%)



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Açıklamalarda Bulundu…

Albayrak: Salgında 2. Dalga Olmazsa 2021'de %5'in Oldukça Üzerinde Bir Büyüme Gelebilir

Albayrak: Tüm Öncü Göstergeler Türkiye Açısından En Kötünün Geride Kaldığını Gösteriyor

Albayrak: 2. Yarıda `V' Şeklinde Toparlanma Bekliyoruz

Albayrak: Cari Dengeyi Rekabetçi Kur Politikası İle Sağlayacağız

Albayrak: TCMB Gerekli Adımları Eşgüdümle Atmayı Sürdürecek

Albayrak: Likidite Adımları Enflasyonu Düşürmede Etkili Olacak



Türkiye’de Vaka Sayısı 1.761 Oldu…

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte vaka sayısı 1.761 kişi oldu. Vefat edenlerin sayısı 52 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 1.093 oldu.



Günün Ajandası;

08:45 İsviçre İşsizlik Oranı(Ağustos): (Beklenti:%3.3 Önceki:%3.2)

17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı: (Beklenti:6 Milyon Önceki:5.889 M)

17:00 Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: (Beklenti:%0.25 Önceki:%0.25)

23:30 ABD APİ Ham Petrol Stokları: (Önceki:-6.360 M)