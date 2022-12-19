Albaraka’dan 'Satılıyor' iddialarına ilişkin açıklama!
Albaraka; sosyal medyada, bazı yayın kuruluşlarında ve bir aracı kurum yatırım bülteninde bankanın satıldığına ilişkin görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberlere karşı bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Bankamız üstün bir moralle ve başarıyla faaliyetlerini yürütürken, sosyal medyada ve bir aracı kurum yatırım bülteninde Bankamızla ilgili satılma görüşmeleri yapıldığına ilişkin iddialara rastlanılmıştır.
Bilinmelidir ki, iddia tümüyle asılsız ve gerçek dışı olup, suiniyetli amaçlara yöneliktir. Ve ilgili mevzuat gereğince suç oluşturmaktadır.
Kamuoyunun ve Yatırımcılarımız'ın, yukarıda belirtilen nitelikteki bu iddialara/paylaşımlara itibar etmemesini önemle istirham ederiz.
Gerçek hiçbir değeri olmayan, bu tür yanıltıcı ve özel amaçlı iddialar/faaliyetler/paylaşımlar hakkında Bankamızca yasal yollara başvurma değerlendirmesi yapıldığını İlgililerin ve Sn. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.