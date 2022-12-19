Albaraka’dan 'Satılıyor' iddialarına ilişkin açıklama!

Yapılan açıklama şu şekilde:

Bankamız üstün bir moralle ve başarıyla faaliyetlerini yürütürken, sosyal medyada ve bir aracı kurum yatırım bülteninde Bankamızla ilgili satılma görüşmeleri yapıldığına ilişkin iddialara rastlanılmıştır.

Bilinmelidir ki, iddia tümüyle asılsız ve gerçek dışı olup, suiniyetli amaçlara yöneliktir. Ve ilgili mevzuat gereğince suç oluşturmaktadır.

Kamuoyunun ve Yatırımcılarımız'ın, yukarıda belirtilen nitelikteki bu iddialara/paylaşımlara itibar etmemesini önemle istirham ederiz.

Gerçek hiçbir değeri olmayan, bu tür yanıltıcı ve özel amaçlı iddialar/faaliyetler/paylaşımlar hakkında Bankamızca yasal yollara başvurma değerlendirmesi yapıldığını İlgililerin ve Sn. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.