Albaraka Türk’ün 2022 İlk Yarı Net Kârı 652,4 Milyon TL Oldu

Net Kâr, Faaliyet Geliri ve Aktif Büyüklükte Önemli Artış Görüldü

Türkiye’nin öncü katılım bankası Albaraka Türk, 2022 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek açıkladı. Aktif büyüklüğü önceki yıl sonuna göre yüzde 21 artış göstererek 131,7 milyar TL’ye ulaşan Albaraka Türk, 64,8 milyar TL’lik nakdi kredi portföyüyle ülke ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürdü. Banka, yılın ilk 6 ayında yoğunlukla enflasyona endeksli sukuklar olmak üzere, menkul kıymetlere yaptığı yatırımları da önemli oranda artırdı. Yılın ilk yarısında 4,5 milyar TL faaliyet geliri elde eden Banka, önceki yılın aynı dönemine göre faaliyet gelirini yüzde 267 oranında artırmış oldu.

Sermaye Artırımı ve Artan Kârlılık Sermaye Yeterlilik Oranını Yükseltti

Albaraka Türk’ün kaynak yapısında toplanan fonların payı yüzde 82 olurken, Türk Lirası katılım fonları önceki yıl sonuna göre yüzde 75’lik artış göstererek 35,3 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde ödenmiş sermayesini bedelli sermaye artırımı yöntemiyle 1,35 milyar TL’den 2,5 milyar TL’ye yükselten Banka, Sermaye Yeterlilik Oranını da önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 13,9 seviyesinden, yüzde 15,6 seviyesine çıkardı.

Aktif Kalitesinde Önemli İyileşme

Yine aynı dönemde, Bankanın Takipteki Alacaklar Oranında da önemli bir iyileşme görüldü. Önceki yıl sonunda yüzde 6,3 olan Takipteki Alacaklar Oranı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 3,1’e geriledi. Takipteki Alacakların Özel Karşılık Oranı ise önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 62 seviyesinden yüzde 71 seviyesine yükseldi.

“Artan gelir üretimimizi varlık kalitemizi güçlendirmek için kullanıyoruz.”

Açıklanan finansal sonuçlarla ilgili görüşlerini paylaşan Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr Temsah, Bankanın ödenmiş sermayesini ve Türk Lirası katılım fonlarını artırarak kaynak yapısını güçlendirirken, yüzde 267 artış gösteren gelir üretimini de varlık kalitesini güçlendirmek için kullandıklarını belirtti. 2022 yılına yüzde 6,3’lük takipteki alacaklar oranı ile başladıklarını belirten Temsah, bilançoyu güçlendirme faaliyetleri neticesinde yılın ilk yarısını yüzde 3,1 takipteki alacaklar oranı ile kapattıklarını; geçen yılın aynı döneminde yüzde 62 olan takipteki alacaklar özel karşılık oranını ise ilk yarı sonunda yüzde 71’e çıkardıklarını ve buna ilaveten, bilançonun sağlamlığını artırmak adına 100 milyonu 2021’nin yılsonunda, 400 milyonu 2022’nin ilk yarısında olmak üzere toplam 500 milyon TL serbest karşılık ayırdıklarını ifade etti.

“Bankacılığın yeni dünyasına öncülük etmek için üstün çaba göstermeye devam edeceğiz.”

2021 yılının Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı TL Katılma Hesapları ürününde başarı gösteren bankalardan biri olduklarını belirten Temsah, buradan elde edilen TL kaynağıyla aynı dönemde TL kredilerini yüzde 36 artırdıklarını dile getirdi. Temsah ayrıca “Sağlamlaşan bilanço yapımızla ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunan ürün ve hizmetlerimizle geleceğe daha da umutla bakıyoruz. “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma” vizyonumuz doğrultusunda, bankacılığın yeni dünyasına öncülük etmek için üstün çaba göstermeye devam edeceğiz.” dedi.