ALBARAKA TÜRK’TEN SAĞLIK SEKTÖRÜNE ÖZEL POS KAMPANYASI

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel pos kampanyası düzenleyen Albaraka Türk, tek çekimde (ertesi gün) %0,99 komisyon veya 20 gün blokeli % 0 (Sıfır) komisyon imkanı sunuyor. Banka ayrıca üç ay masrafsız POS terminali, 50 bin TL’ye kadar taksitli World BusinessCard ve bireysel-kurumsal finansman desteğinin yanı sıra dijital kanalları üzerinden ücretsiz EFT / Havale gibi birçok avantajlı destek hizmeti sağlıyor.

“Sağlığımız için çalışan iş yerleri Albaraka POS ile Sapasağlam”

Albaraka Türk’ten yapılan açıklamada; Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel tek çekimde (Ertesi Gün) %0,99 Komisyon veya 20 Gün Blokeli %0 komisyonlu POS Kampanyası düzenlendiği belirtildi. Avantajlı kampanya kapsamında ayrıca işyerlerine özel; 3 ay Masrafsız POS Terminali ( Mobil, ÖKC, Sabit), Aylık 1 adet Ortak Nokta ATM’lerden Masrafsız Para Çekme İstisnası, 50.000 TL’ye kadar taksitli World BusinessCard, %1,5 komisyon ile Teminat Mektubu Alma İmkanı, 3 Ay Geçerli Eko Kobi Paketi, Aylık 1 Adet Masrafsız Çek Karnesi, Uygun Oranlar İle Bireysel ve Kurumsal Finansman Desteği, PTT ATM’lerinden Masrafsız Para Çekme ve Yatırma ve Albaraka dijital kanallarından ücretsiz EFT / Havale imkanı sağlanıyor.