Albaraka Türk YKB Abdulmalek görevinden istifa etti

Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek, görevinden istifa ederek ayrıldı

Albaraka Türk Katılım Bankası üst yönetiminde kritik bir ayrılık yaşandı. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana banka bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek, bugün (30 Mart 2021) itibariyle görevlerinden istifa etti.

Açıklamada, Abdulmalek'ten boşalan YKB ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine ise hangi ismin getirileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı.