Albaraka Türk'ün Alneo uygulamasına “En İyi İslami Fintech“ ödülü

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Londra merkezli Cambridge IFA tarafından düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde, "Alneo" uygulamasıyla "2021 Yılının En İyi İslami Fintech Ürünü" ödülüne layık görüldü.

Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, bu yıl 7'ncisi düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde (Islamic Retail Banking Awards-IRBA) "En İyi İslami Fintech Ürünü" ödülünü kazandı.

Albaraka Türk'ün Insha Ventures ile birlikte 2019'da hayata geçirdiği kolay ve hızlı ödeme platformu Alneo, üye iş yerlerine, geleneksel pos cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman ve mekandan bağımsız, sadece cep telefonlarını kullanarak doğrudan ya da mail ve SMS gibi kanallardan ödeme alma imkanı sağlıyor.

İşletmeleri kurulum, cihaz maliyeti ve teknik servis gibi birçok sorundan kurtaran bu platform aynı zamanda rekabetçi komisyon oranları ve tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla KOBİ'lerin büyüyüp gelişmesine hizmet sunuyor. Alneo Cüzdan sahipleri, Alneo üye iş yerlerinde tüm ödemelerini karekod kullanarak alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyor.

- "Fintech yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, ödülü, Dubai'de gerçekleştirilen törenle aldıklarını bildirdi.

İnovasyon yolculuklarını, girişimcilikle harmanlanan kurum kültürü ve fintech yatırımlarıyla sürdürdüklerini kaydeden Bayansar, "Bu ödüle layık görülmüş olmaktan ötürü son derece mutluyuz. Albaraka Türk olarak aldığımız bu ödül yaptığımız dijital yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu ödülden aldığımız güçle, dijital yatırımlarımızı geliştirmeye ve çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.