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ALBARAKA TÜRK ULUSLARARASI HAT YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Albaraka Türk’ün 2005 yılından bu yana düzenlediği ve bu yıl 6.’sını gerçekleştirdiği “Uluslararası Hat Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl ‘Şeyh Salih Abdullah Kamil’ anısına düzenlenen hat yarışmasına; 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı. Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi dünyaca ünlü hattatların jüri üyeliği yaptığı yarışmada 5 farklı kategoride değerlendirilen yarışmacılardan ilk üçe girenler ve ek olarak yine beş kategori için özel teşvik derecesine girenler ödüllendirildi.

Ekonomi 27.08.2021, 15:08
ALBARAKA TÜRK ULUSLARARASI HAT YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Katılım bankacılığı alanındaki başarısını kültür ve sanat alanında da sürdüren Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarının gelişmesine katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada kadim sanatımızı tanıtmak hedefi doğrultusunda 2005 yılından bu yana her yarışmada farklı bir temada düzenlediği ve bu yıl “Toplum ve Güzel Ahlak” temasıyla 6.’sını gerçekleştirdiği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması”nın kazananları belli oldu.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen ve Albaraka Türk’ün geçtiğimiz yıl vefat eden onursal başkanı Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına düzenlenen yarışmaya, 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı. Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi dünyaca ünlü hattatlardan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda 5 farklı kategoride yarışmacılar değerlendirildi.

Yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve 198 katılımcı eserinin değerlendirildiği yarışmada; CELÎ DÎVANÎ, CELÎ SÜLÜS, CELÎ TALÎK, SÜLÜS ve SÜLÜS NESİH olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacının yanı sıra her bir kategori için ayrıca birer teşvik ödülü derecesi de konularak toplam 20 yarışmacı ödüle layık görüldü. Yarışmada dereceye giren 20 eserin sahibi; Türkiye’nin yanı sıra Endonezya, Mısır, Irak, BAE, Pakistan, İran ve Yemen’den katılan yarışmacılar oldu.

“Hat sanatına gönül verenleri desteklemeye devam edeceğiz”

Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanında özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bu yıl gerçekleştirdikleri 6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın bu yıl farklı bir anlamı daha olduğuna dikkat çekerek; “Bu yarışmayı, geçen yıl kaybettiğimiz onursal başkanımız Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına gerçekleştirdik. Bu anlamda da bizim için maneviyatı büyük bir yarışma oldu. Üç yılda bir düzenlediğimiz yarışmamıza hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ilgi olması bizi her yıl bu konuda daha fazla cesaretlendiriyor ve daha çok mutlu ediyor. Bu yıl da dünyanın birçok yerinden başvurular aldık Hat sanatının dünyaca ünlü isimlerinden oluşan jürimiz tarafından 15 farklı ülkeden 198 eser değerlendirmeye alındı. Bunun sonucunda da 5 farklı kategoride ilk üç yarışmacıya ve her kategoride birer de teşvik özel ödülü olmak üzere toplam 20 eser sahibini ödüllendirdik. Albaraka Türk olarak hat sanatına gönül verenleri desteklemeye, koleksiyonumuzu zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara kültürel mirasımızı taşımaya dönük çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması Kazananları

İsim Soyisim

Kategoriler

Derece

Şehir - Ülke

MUHAMMAD HİLAL

CELÎ DÎVANÎ

1

ENDONEZYA

AHMED RAAFAT ABDEL HAMİD

CELÎ DÎVANÎ

2

MISIR

MAHFUZ ZUNNUN EMİN

CELÎ DÎVANÎ

3

TÜRKİYE

ABDU RAZZAK MOHAMMAD AL MAHMOD

CELÎ DÎVANÎ

Teşvik

BAE

MUHAMMAD ALİ ZAHİD

CELÎ SÜLÜS

1

PAKİSTAN

NİHAT KAĞNICI

CELÎ SÜLÜS

2

TÜRKİYE

MENAF NAM

CELÎ SÜLÜS

3

TÜRKİYE

ABDURRAHİM KAHYA

CELÎ SÜLÜS

Teşvik

TÜRKİYE

SEVİM ŞİRİKÇİ

CELÎ TALÎK

1

TÜRKİYE

ABDULLAH EREN

CELÎ TALÎK

2

TÜRKİYE

FARHAD YASSİN NADER

CELÎ TALÎK

3

IRAK

YUSUF MAZI

CELÎ TALÎK

Teşvik

TÜRKİYE

MERYEM NURUZİHALİLANİ

SÜLÜS

1

TÜRKİYE

ALİ IRANİ

SÜLÜS

2

İRAN

AHMET ALİ NAMAZİ

SÜLÜS

3

İRAN

ABDULWAHAB ALI HASAN

SÜLÜS

Teşvik

YEMEN

HAKAN ARSLAN

SÜLÜS NESİH

1

TÜRKİYE

ABDULWAHAB ALI HASAN

SÜLÜS NESİH

2

YEMEN

SEERWAN KAMAL ALI BARZANJI

SÜLÜS NESİH

3

IRAK

YASSİR MAHMOD MOHAMMAD

SÜLÜS NESİH

Teşvik

BAE
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