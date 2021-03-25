ALBARAKA TÜRK, KURDUĞU VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİYLE, KİRA SERTİFİKASI PAZARINDA HEDEF BÜYÜTTÜ

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, şirketlerin duyduğu finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Son dönemde giderek daha fazla ilgi çeken sermaye piyasası araçlarından biri olan kira sertifikası ihraçlarında aktif rol alan Albaraka Türk, kurduğu varlık kiralama şirketiyle kira sertifikası alanındaki hedeflerini büyütmeyi sürdürüyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin yayınladığı verilere göre, 2020 yılında yaklaşık 13 Milyar TL tutarındaki kira sertifikası ihraç hacmi ile en çok kira sertifikası ihraç eden banka olan Albaraka Türk, 2020 yılında başlatmış olduğu varlık kiralama şirketi kuruluş sürecini başarıyla tamamladı.

‘’Değer Varlık Kiralama Şirketi’’ ünvanlı iştiraki ile şirketlerin kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeye hazırlanan Banka, yerli ve yabancı yatırımcılar ve finansmana ihtiyaç duyan şirketleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Kurulan yeni şirkete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ‘’Albaraka Türk olarak şirketlerin alternatif kaynak arayışına çözüm getirmek amacıyla geleneksel finansman desteği ve diğer ürünlerimizin yanı sıra, kira sertifikası ihraçlarında edindiğimiz tecrübeyi, fona ihtiyacı olan reel sektör şirketlerine aktararak, şirketlerin sermaye piyasalarına erişiminde köprü görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Çok temel olarak belirlediğimiz, bilanço büyüklüğü, şirketin hukuki statüsü ve faaliyet alanının katılım bankacılığı prensiplerine uygun olması gibi kriterlere uyan şirketlerimiz Albaraka Türk şubelerine başvurarak bu konuda detaylı bilgi alabilir, kira sertifikası ihracı için değerlendirmeye alınabilirler.