ALBARAKA TÜRK KOBİ’LERE ROBOTİK İŞ GÜCÜ KAZANDIRIYOR

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve verimliliğini artırmak için Kronnika ile, süreçleri dijital iş gücüne aktararak, zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra sürekli ve periyodik işleri otomatikleştirerek KOBİ’lerin maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

Albaraka Türk, KOBİ’lerin dijitalleştirmeye yönelik geliştirdiği bu iş birliğinin yanı sıra düzenlediği kampanya kapsamında KOBİ’lere vade farksız 12 ay finansman imkanı ve özel yüzde 20 ekstra dakika paketi avantajı sunuyor.

“KOBİ’leri geleceğe taşıyoruz”

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Albaraka’nın yatırım yaptığı firmalardan biri olan ve robotik süreç otomasyonu desteği sunan Kronnika’nın robot iş gücü hizmeti ile KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini hızlandırıp, şirketlerini geleceğe taşıyacağına dikkat çekti. Yorulmaz, “Robotik süreç otomasyonu (RPA), işletmelerdeki sürekli ve düzenli olarak uygulanan işlemlerin veya iş süreçlerinin otomatikleştirilerek, dijital iş gücü tarafından gerçekleştirilmesidir. Robotlar, herhangi bir iş biriminde veya departmanda çok zaman alan süreçleri devralarak KOBİ’lere hem zaman ve maliyet avantajı kazandırıyor hem de işletmelerin dijital dönüşümü hızlandırıyor. Biz Albaraka Türk olarak sadece maddi anlamda değil, dijitalleşme anlamında da KOBİ’lerimizi desteklemek istiyoruz. 30 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek kampanyamız kapsamında KOBİ’lerimize sunduğumuz vade farksız 12 ay finansman imkanı ve yüzde 20 ekstra dakika fırsatı devam ediyor” dedi.