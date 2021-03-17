ALBARAKA TÜRK GEZEGENİN GELECEĞİ VE ÇEVRESEL DEĞER YARATMA KONUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Katılım Bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında; risklere karşı dirençli, gezegene ve tüm canlılara karşı saygılı, çevrenin korunmasını merkeze alan bir büyümeyi hedefleyen yaklaşımın karşılığını almaya devam ediyor.

Açıklanan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı kapsamında; en yüksek notlardan biri olan “A-” notunu alan Albaraka Türk, iklim değişikliğinden diğer çevre sorunlarına kadar sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla bu zor dönemde de dikkatleri üzerine çekti. Banka, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında; küresel ısınma, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atmayı ve bu adımların olumlu sonuçlarını almayı sürdürüyor.

“Gezegenin geleceğine dair sorumluluk alma bilinciyle hareket ediyoruz”

“Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk’ün, tüm risk ve belirsizlik koşullarında bile çevreye ve gezegenin geleceğine dair sorumluluk alma bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Bankacılık sektöründe en yüksek skorlardan biri olan “A-” notunu almış olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı anlayışımızla; karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Gezegenin geleceğine dair sorumluluk almamız gerektiğinin her zaman farkındayız ve bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımızı taahhüt ediyoruz” açıklamasında bulundu.