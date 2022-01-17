Albaraka Türk En Fazla Kira Sertifikası İhraç Eden Banka Oldu

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, sektörde gerçekleştirilen kira sertifikalarının %23’ünü karşılayarak Katılım Bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu. Türkiye’de her geçen gün yatırımcı tabanı genişlemekte olan kira sertifikaları, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, katılım bankaları tarafından ihraç edilen kira sertifikaları 2021 yılında toplam 96,9 milyar TL hacme ulaştı. 2020 yılına kıyasla yaklaşık %79 büyüyen sektörden en büyük payı ise yine Albaraka Türk aldı. 2020 yılında gerçekleştirdiği 63 adet ve yaklaşık 13 milyar TL tutarındaki ihraç hacmini 2021 yılında 109 adet ihraç ve 22.2 Milyar TL’ye taşıyan Albaraka Türk sektörde gerçekleştirilen kira sertifikalarının %23’ünü karşılayarak Katılım Bankaları arasında en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.

“Kira Sertifikaları ile 5 bin’den fazla müşteriye ulaştık”

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Genel Müdür Vekili Malek K. Temsah; “Finansal piyasalarda devam eden dalgalanma nedeniyle riskten kaçınmak isteyen yatırımcıların daha güvenilir ve likit yatırım araçları arayışında olduğu bu dönemde, kira sertifikalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Kira sertifikalarına olan bu talep, sektörün geneline yayılarak ihraç miktarlarını ve hacimlerini de arttırmıştır. Albaraka Türk olarak bu yıl kira sertifikaları ile 5 bin’den fazla müşteriye ulaştık. Genişleyen müşteri tabanımıza uygun fiyatlama, farklı vade alternatifleri, ikinci el piyasadan alım – satım ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilme imkanlarıyla müşterilerimizin kira sertifikalarına kolay bir şekilde erişimlerini sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin kira sertifikalarına olan teveccüh ve talebinde de her geçen yıl kayda değer artışlar gözlemliyoruz” dedi.

“Kurumsal firmaların kira sertifikalarına aracılık edeceğiz”

2020 yılı içerisinde faaliyetine başlayan Değer Varlık Kiralama Şirketi ile de kira sertifikalarında sağladığı başarıyı kurumsal firmaların kira sertifikalarına aracılık ederek devam ettirmeyi planladıklarını belirten Malek K. Temsah; “Albaraka Türk olarak; 2022 yılı içerisinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri ile bu alanda ilk kira sertifikasına aracılık işlemimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarına artan ilginin önemli bir bacağını oluşturan kira sertifikalarına 2022 yılında da ilginin devam etmesini bekliyoruz” dedi.