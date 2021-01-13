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ALBARAKA TÜRK 2020 YILINDA EN ÇOK KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ EDEN BANKA OLDU

2020 yılında en çok kira sertifikası ihraç eden banka Albaraka Türk oldu. Gerçekleştirdiği 63 adet kira sertifikası ihracı ve yaklaşık 13 milyar TL tutarındaki ihraç hacmi ile Albaraka Türk, sektörde kira sertifikalarının yüzde 24.18’ini karşıladı.

Ekonomi 13.01.2021, 12:32
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ALBARAKA TÜRK 2020 YILINDA EN ÇOK KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ EDEN BANKA OLDU

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 63 adet kira sertifikası ihracı ve yaklaşık 13 milyar TL ihraç hacmi ile 2020 yılında da katılım bankacılığı sektöründe en fazla kira sertifikası ihraç eden bankası oldu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, 2020 yılında katılım bankaları yaklaşık 54 Milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Albaraka Türk, gerçekleştirdiği 63 adet kira sertifikası ve yaklaşık 13 milyar TL tutarındaki ihraç hacmi ile sektörde gerçekleştirilen kira sertifikalarının yüzde 24.18’ini karşılayarak sektörde en çok kira sertifikası ihraç eden banka oldu.

“Yatırımcılardan Kira Sertifikalarına Yoğun İlgi”

 

Albaraka Türk Katılım Bankası Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar’ dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, Türkiye’de yatırımcı kitlesi her geçen gün artış gösteren kira sertifikalarının, Covid-19 salgınının etkisi altında geçen 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ettiğini vurguladı. Temsah; “Finansal piyasalarda oluşan volatilite ve öngörülemezlik nedeniyle riskten kaçınmak isteyen yatırımcıların daha güvenilir ve likit yatırım araçları arayışında olduğu bu dönemde, güçlü teminat yapısı ile kira sertifikaları ön plana çıkmıştır. Kira sertifikalarına olan bu talep sektörün geneline yayılarak ihraç miktarlarını ve hacimlerini arttırmıştır” değerlendirmesinde bulundu. 

 

  

“Kira Sertifikası ihraçlarına devam edeceğiz”

Albaraka Türk olarak kira sertifikası ihraçlarıyla genişleyen müşteri tabanına uygun fiyatlama, farklı vade yapıları ve ikinci el piyasadan alım – satım alternatifleri sunduklarını belirten Temsah, “Özellikle dijitalleşmenin de yardımıyla internet bankacılığı üzerinden talep yapabilme seçeneği ve pandemi sürecinde hayata geçirmiş olduğumuz dijital teyit yöntemleriyle müşterilerimizin kira sertifikalarına erişimlerini kolaylaştırmış olduk. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde kurumsal firmaların da sermaye piyasalarına erişime olanak sağlayan alternatif bir kaynak temin yöntemi olarak kira sertifikası ihraçlarına yöneliminin arttığı görülmektedir. Tüm bunların da etkisiyle 2021 yılında da değişik vade ve getiri oranlarıyla her kesimden yatırımcıya hitap eden kira sertifikası ihraçlarının artarak devam etmesini beklemekteyiz.” açıklamasında bulundu.  

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