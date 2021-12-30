Albaraka Garaj Girişimcisi Koytola Toptan Satış Pazaryeri olarak hayata geçti

Albaraka Türk’ün, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj’ın, 5. Dönem girişimcilerinden biri olan Koytola, değişken döviz kuru ile birlikte önemi artan mikro ihracat için kolay ve ulaşılabilir bir yol sunan yenilikçi bir platform olarak hayata geçti.

Yerli girişim olan Koytola wholesale marketplace yani toptan satış pazaryeri olarak hayata geçti. Satış yapmak isteyenlere hem Türkiye’de hem de mikro ihracat bazında yurt dışı satış imkanı sağlıyor. Kübra Yaradılmış, Olcay Sarı ve Leena Mathur tarafından hayata geçirilen Koytola, yurt dışı pazarına açılmak isteyen satıcılar için farklı ve kolay çözüm yolları sunarak ihracata odaklanıyor.

Mikro ihracat odağında hayata geçirilen ve yurtiçi ile birlikte yurtdışına toptan satış yapmak isteyen satıcılar için ideal bir platform olan Koytola, Amerika ve Avrupa’daki perakendecileri, e-ticaret yapan kişi ve şirketleri, Türkiye’deki satıcılarla buluşturuyor.

Ücretsiz ve Kolay İhracat!

Her geçen gün katlanarak artan üyeleri ile büyüyen Koytola’ya üyelik tamamen ücretsiz olurken; küçük üreticiler, evden ihracat yapanlar ve ilk defa ihracat yapmaya başlayacaklar için de ideal bir platform olma özelliği taşıyor.

Özel tasarlanan ve geliştirilen CRM (kullanıcı yönetim paneli) modeli ile kolay, basit ve anlaşılır bir kullanım sunan Koytola; panel içerisinde bulunan mikro ihracat ile ilgili öğretici ve destekleyici videolar ile de ilk defa ihracatı deneyimleyen satıcılar için öğretici bir platform olarak dikkat çekiyor. Platform içinde bulunan forumda diğer satıcılar ile iletişime geçilmesine ve soru cevap yapılmasına imkan sunması da yenilikçi özelliklerinin arasında yer alıyor.

Koytola platformundaki en ucuz kargoyu bulma özelliği, onu diğer girişimlerden ayrıştırmayı ve öne çıkarmayı sağlarken, bu özelliği Koytola’ya katılan yurt dışındaki alıcıların da sayısını her geçen gün daha da fazla artmasında etkili oluyor. Ayrıca; yurtiçi toptan satış ve yurtdışı mikro ihracat için oldukça cazip, yenilikçi ve kolay bir platform olması da büyümesinde önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. Albaraka Garaj’ın 5. Dönem girişimlerinden olan Koytola, artan dolar kuruyla yurt dışındaki toptan alıcılar için önemli bir platform olma yolunda hızla ilerliyor.