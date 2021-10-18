Albaraka Garaj 5.Dönemine 11 girişimle devam edecek

Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk startup hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyan Albaraka Garaj’ın 5. Dönemi’nde yer almaya hak kazanan 11 girişimci belli oldu.

Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst yönetiminin yer aldığı ve 29 Eylül’de gerçekleşen ‘Demoday’ etkinliğinde toplam 18 girişimci girişimlerinin sunumlarını yapma fırsatı buldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Albaraka Garaj’nın 5. Dönem hızlandırma programına 11 girişim ile devam etme kararı verildi. Hızlandırma programına katılacak olan girişimler; Hamurlabs, Worksite Vision, Remotify, Leadport, Sensemore, Modimu, Ovinot, Kidolog, Koytola, WonderKids ve Inwolve oldu.

Finansal destekten yurtdışı açılımına kadar birçok imkan sunuluyor.

Albaraka Garaj hızlandırma programına kabul edilen 11 girişime finansal desteğin yanı sıra; satış, pazarlama, yatırım imkanından yurtdışına açılıma kadar birçok destek ve imkan sunuluyor. Her bir girişime 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilirken, satış ve pazarlama konusunda Albaraka’nın geniş müşteri ve tedarikçi ağıyla buluşturma olanağı sağlanıyor. Albaraka Portföy yönetiminde kurulan fonlarla girişimcilere yatırım desteği sunulurken, standart eğitimlerin yerine girişimcilerin talepleriyle oluşturulan eğitim programları hazırlanıyor. Seçilen girişimcilere mentorluk hizmetinin yanı sıra devlet destekleri, fikri haklar, hukuk ve mali konularda danışmanlık hizmetleri sağlanıyor. Albaraka Garaj’ın ev sahipliğindeki özel ofislerde ücretsiz 1 yıl süreyle çalışma imkanı sunulurken, özellikle Albaraka Bankacılık Grubu’nun olduğu MENA bölgesi ve Almanya’da yurtdışı açılımı desteği veriliyor. Girişimcilere ayrıca Albaraka’nın bankacılık ürün ve hizmet API’lerini kullanma olanağı sağlanıyor.

“Girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz”

Türkiye’de 35 yılı aşan tecrübesiyle değerlere değer katan Albaraka Türk’ün hızlandırma merkezi Albaraka Garaj ile girişimcileri desteklemeye devam ettiğini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, “Türkiye’de start-up ekosistemini 5. Dönemi’ne girdiğimiz Albaraka Garaj ile birçok konuda desteklemeye devam ediyoruz. Albaraka Garaj ön hızlandırma programından çıkan birbirinden değerli 18 girişimi, düzenlediğimiz ‘Demoday’ etkinliği kapsamında yeniden dinleme ve değerlendirme fırsatı bulduk. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 11 girişimci ile hızlandırma programımızı sürdürmeye karar verdik. Albaraka olarak bu 11 girişimi desteklemeye ve ihtiyaç duyacakları tüm konularda katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Albaraka Garaj’ın yeni dönem girişimleri;

Hamurlabs: Hamurlabs yüksek performanslı ve ölçeklenebilir e-ticaret operasyon yazılımları sunar. Hamurlabs, e-ticaret backoffice çözümü WMS, OMS, PIM ve TMS modülleri ile tedarikten teslimata tüm e-ticaret operasyonlarının tek panelden yönetilmesini sağlar.

Hamurlabs yüksek performanslı ve ölçeklenebilir e-ticaret operasyon yazılımları sunar. Hamurlabs, e-ticaret backoffice çözümü WMS, OMS, PIM ve TMS modülleri ile tedarikten teslimata tüm e-ticaret operasyonlarının tek panelden yönetilmesini sağlar. Worksite Vision: Worksite Vision yapay zeka desteği ile şantiyelerde IP/CCTV üzerinden (güvenlik kameraları) kepçe, kamyon, dozer, beton mikseri, kule vinç ve diğer araçları çalışma biçimlerine göre tespit, çalışma/durma/yükleme durumlarını, sürelerini analiz etme, kaydetme gibi hizmetler sağlar.

Remotify: Remotify, freelance yazılımcılar ile proje sahiplerini güvenli bir ortamda bir araya getiren bir yetenek platformudur. Proje sahiplerinin iş için yeterliliğe sahip, doğru yazılımcılara ulaşmasını sağlarken, yazılımcıların çalışma saatlerini rahatlıkla organize etmelerinde yardımcı olurken, kontrat, fatura gibi yönetim hizmetleriyle onlara destek verir.

Modimu: Modimu geliştirdiği teknoloji modülleri ile obezite ve kronik hastaların hayatlarını kolaylaştırır. Kullanıcıların obezite risklerini takip eder, veri analizleri ve sağlık durumu hakkında elde edilen verileri sentezleyerek detaylı sağlık raporları sunar. Obezite takibi ile hastalığın tüm gelişimi kolayca görebilme imkanı sağlar ve erken tanı desteği sunar.

Ovinot: Ovinot, ticari işlem, belge ve para süreçlerinin bütünleşik, otomatik ve sürtünmesiz olarak, tek uygulamadan eğitim gerektirmeden rahatça takip edilebildiği ve yönetilebildiği yeni nesil finansal ve regülasyon teknolojileri (fintech®tech) ile geliştirilmiş mobil uyumlu bir SaaS e-iş uygulamasıdır.

Kidolog: Kidolog, ebeveyn adayları ve ebeveynlere gebelik ve çocuk gelişimi alanlarında ihtiyaç duyabilecekleri uzman desteğini sağlayan bir platformdur. Danışanlar sistemde özgeçmiş ve kullanıcı deneyimleriyle ulaşabilecekleri uzman profillerinden kendilerine en uygun olanı belirler ve anında görüşme başlatabilirler.