ALBARAKA BANKACILIK GRUBU KURUCUSU VE BAŞKANI ŞEYH SALİH ABDULLAH KAMİL HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holding'in yanı sıra Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) başkanı ve kurucusu olan Şeyh Salih Abdullah Kamil, 19 Mayıs Salı günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Albaraka Türk’ün de sermayedarı arasında yer alan Şeyh Salih Abdullah Kamil, 79 yaşındaydı.

İslami bankacılığın mimarı olan ve finans sektöründe kalıcı izler bırakan Şeyh Salih; vizyon, risk alma ve sağlam dinî duyguları hep birlikte özümsemiş müslüman iş adamı ve hayırsever bir insandı.

İslami bankacılığının gelişiminde ve büyük yol kat etmesine öncülük eden Şeyh Salih, bu uğurda büyük mücadeleler vermiş ve çok önemli atılımlarda bulunmuştur. Çeşitli İslami finansal kurumlar kuran, araştırma merkezleri açan ve geleneksel olarak düzenlenen yüksek itibarlı sempozyumlara liderlik eden Şeyh Salih, önemli katkılarıyla İslami bankacılık ve finans sektöründe kalıcı izler bırakmıştır.

Hayata geçirdiği sayısız girişimlerle sektörün temel taşlarını oluşturmuş ve bugün katılım bankacılığının küresel düzeye erişmesini sağlayan Şeyh Salih, Albaraka Türk’ün de sermayedarları arasında olan Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) ile bugün dünya üzerinde çeşitli ülkelerde İslami bankacılığın kurulmasını, gelişmesini sağlamış ve bu konuda büyük yatırımlarda bulunmuştur.

Suudi Arabistan’daki en başarılı iş adamlarından biri olarak kabul edilen Şeyh Salih, finans sektörü dışında da oldukça faal yatırımlarda bulunmuş, dünya ekonomisine sayısız katkılar sağlamıştır.

Ticaret, gayrimenkul, inşaat, sağlık ve medya gibi farklı alanlarda birçok başarıya imza atan Şeyh Salih, aynı zamanda İslami Ticaret ve Sanayi Odası (Islamic Chamber of Commerce and Industry) ve İslami Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (CIBAFI) gibi bir dizi örgütün başkanlığını yürütmüş, birçok Sosyal Destek ve Yardımlaşma kurum ve kuruluşlarının yönetimlerinde de aktif olarak görev almıştır.