ALB Yatırım, gelirlerini depremzedelere bağışladığını duyurdu. Ülke olarak kenetlenip, yaraları hep birlikte saracaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Salih Albayrak, "Herkesin elinden geleni yaptığı bugün, biz de şirket olarak, ‘Millî Yas’ süresi boyunca oluşacak komisyon gelirlerimizin tamamını depremzedelere bağışlama kararı aldık. Kurum olarak söz konusu komisyon geliri kadar da ayrıca bağışta bulunacağız" dedi.

’Millî Yas’ süresi boyunca oluşacak komisyon gelirlerinin tamamını afetzedelere bağışlama kararı alan ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., söz konusu komisyon geliri kadar, kurum olarak da ayrıca bağışta bulunacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ALB Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Albayrak, “10 ilimizi etkileyen, hepimizi derin bir acı ve üzüntüye boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere bütün Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte ülke olarak kenetlenip, yaralarımızı hep birlikte hızlıca saracağız. Herkesin elinden geleni yaptığı bugün, biz de şirket olarak, ‘Millî Yas’ süresi boyunca oluşacak komisyon gelirlerimizin tamamını depremzedelere bağışlama kararı aldık. Kurum olarak söz konusu komisyon geliri kadar da ayrıca bağışta bulunacağız. Deprem bölgesinin en kısa sürede normale dönmesini ve ülkemizin, milletimizin bir daha böyle felaketler yaşamamasını diliyorum” şeklinde konuştu.