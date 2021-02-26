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ALB Forex tarafından oluşturulan BİST / VİOP raporu

ALB Forex tarafından oluşturulan BİST / VİOP raporu

Ekonomi 26.02.2021, 13:04
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ALB Forex tarafından oluşturulan BİST / VİOP raporu

GÜNE BAŞLARKEN GELİŞMELER

Borsa İstanbul’da dalgalı seyir devam ediyor. Güne güçlü alımlarla başlayan BİST 100 endeksinde devamında küresel borsalardaki satıcılı seyrin yansımasıyla sert satışlar yaşandı. Kapanışa doğru güçlü alımların devam ettiği ulaştırma hisseleri önlüğünde ve bankacılık tarafının da katkısı ile BİST 100 endeksi günü yükseliş ile tamamladı.

Bugün veri takviminden yurt içinde açıklanacak olan ticaret dengesi takip edilecek. Güne başlarken CDS risk primi 297 bps seviyesindedir. ABD ve Avrupa vadelilerde satıcılı seyir hakim. Genel görünüm itibariyle BİST 100 endeksinin güne satıcılı başlamasını beklemekteyiz.

Şirket Haberleri

Akiş Gayrimenkul : SPK bülteninde yer alan karara göre ; Akiş GMYO, 554.699.850 TL'lik mevcut sermayesini bedelli olarak 250.300.150 TL arttırarak 805.000.000 TL'ye yükseltecek.

Ostim : SPK bülteninde yer alan karara göre ; Ostim, 76.231.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 57.173.250 TL arttırarak 133.404.250 TL'ye çıkaracak.

Cemaş : SPK bülteninde yer alan karara göre ; Şirket 474.000.000 TL'lik mevcut sermayesini, bedelli olarak 317.000.000 TL artırarak 791.000.000 TL'ye yükseltecek.

İnveo : INVEO.E payları 26/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Vakıf Finansal: VAKFN.E payları 26/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

BİST 100 Teknik Görünüm

BİST 100 endeksi, dün yaşanan satışlarla birlikte 1460 seviyesine kadar geriledi ve aralık ayından başlayan yükseliş trendinin gerisine geçti. Gün kapanışında trend üzerine bulunan endekste yükselişin sürmesi halinde 1497 ve 1515 dirençleri takip edilebilir. Trend desteğinin bulunduğu 1480 seviyesi gerisinde kalınması durumunda değer kaybı devam edebilir.

Dirençler: 1497.0 / 1515.0 / 1523.0

Destekler: 1480.0 / 1470.0 / 1460.0

VİOP 30 Teknik Görünüm

VİOP30 endeksi, ocak ayı sonunda test edilen 1558 seviyesinden destek buldu. Bu bölgenin de aşağısına geçilmesi durumunda 1530 seviyesine doğru satışlar devam edebilir. Yaşanabilecek geri dönüş hareketinde ilk önemli direnç 1620 seviyesinde bulunuyor. 1584 ile 1590 aralığı ara direnç bölgesi olarak çalışıyor.

Dirençler: 1584.0 / 1590.0 / 1612.0

Destekler: 1558.0 / 1530.0 / 1520.0

Teknik Görünümler

TAVHL

-Güçlü yükselen trend görünümü korunuyor.

-Yükselen kanal direnci geçildi.

-20/50/200 günlük hareketli ortalamalar üzerinde güç kazanımı devam ediyor.

-Göstergelerdeki pozitif görünüm devam ediyor.

-Yukarı yönlü hareketin devamında 25.25 ana direnç seviyesi takip edilebilir.

-Aşağı alanda 23.70 ilk ara destek bölgesi 22.60 ana destek bölgesi olarak takip edilebilir.

- Spot Fiyat : 24.76

https://www.albforex.com.tr/Uploads/Document/31ebf709-b8a4-45e3-beb1-445c0f92c4a9.pdf?v-637499263250564336

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