ALB Forex araştırma ekibi tarafından oluşturulan günlük BİST bülteni

Güne başlarken CDS risk primi 290 seviyesindedir. ABD ve Avrupa vadelilerde karışık seyir izlenmekte. BİST 100 endeksinin güne hafif alıcılı başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

Şirket Haberleri

Doğan Holding : Şirket, ortağı olduğu Egmont’un % 50 hisselerini satın aldı. Doğan Holding tek pay sahibi olmak üzere 16 Şubat 2021 tarihinde pay devir sözleşmesi imzaladı.

TAV Havalimanları : Şirket, 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide verilere göre, yılın 4. çeyreğinde 767.606.000 TL zarar eden şirketin, 2020 yılındaki toplam net zararı 2.283.284.000 TL'ye yükseldi.

BİST 100 Teknik Görünüm

BİST 100 endeksi, Şubat ayı başından bu yana yükseliş trendin gerisine geçti. Günlük kapanışı trend ve Fibonacci 23,6 desteğinin üzerinde yapan endeks için 1540 ilke destek seviyesi. Trendin geçtiği 1533 gerisinde kapanış yaşanması durumunda satışlar 1500 bölgesine doğru derinleşebilir. Yükselişlerde 1558 direnci önemli olacak.

Dirençler: 1558.0 / 1571.5 / 1580.0

Destekler: 1540.0 / 1533.0 / 1527.0

VİOP 30 Teknik Görünüm

VİOP30 Endeksi, geçtiğimiz yıl kasım ayından başlayan yükseliş trendiyle bu yıl ocak ayından başlayan düşüş trendleri arasında sıkışma içinde hareket ediyor. 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalamayı yukarı yönden yaklaşırken, MACD günlük bazda güç kaybediyor. Aşağı alanda 1590 yukarı alanda ise 1661 seviyeleri trend desteği ve direnci konumunda bulunuyor.

Dirençler: 1623.0 / 1635.0 / 1661.0

Destekler: 1612.0 / 1590.0 / 1572.0

TURKCELL (TCELL)

-Kısa vadeli düşüş trendi geçildi.

-20/50/200 günlük hareketli ortalamalar üzerinde seyir devam ediyor.

-Göstergelerdeki pozitif görünüm devam ediyor.

-17.00 ara direnç bölgesi ve 17.36 ana direnç seviyesi izlenebilir.

-Aşağı alanda 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 16.58 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

- Spot Fiyat : 16.86

EMLAK KONUT (EKGYO)

-Yükselen kanal içerisinde hareket devam ediyor.

-RSI, MACD göstergelerinde pozitif görünüm devam ediyor.

-20 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunma devam ettiği sürece 2.60 ara direnç bölgesi, 2.75 ana direnç seviyesi takip edilebilir.

- Aşağı alanda 2.40 ana destek seviyesi takip edilebilir.

Spot Fiyat : 2.50

https://www.albforex.com.tr/Uploads/Document/6c66870d-9f5f-4557-9156-45afd2ad0768.pdf?v-637491484546078590