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ALB Forex 30 Aralık Piyasa gündemini değerlendirdi

30 Aralık ekonomi takvimi, ABD, Avrupa, Türkiye, İngiltere ve Asya piyasasındaki gelişmeler, emtia tarafı ve döviz… ALB Forex bülteninde bütün bu sorulara ilişkin cevapları bulabilirsiniz.

Ekonomi 30.12.2020, 13:39
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ALB Forex 30 Aralık Piyasa gündemini değerlendirdi

ABD

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Joe Biden, devam eden koronavirüs salgınının vurduğu ABD ekonomisinin geri gelmeye ve "canlanmaya" hazır olduğunu söyledi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından bilgilendirildikten sonra COVID-19 hakkında açıklamalar yapan Biden, salgının iyileşmeden ziyade daha kötüye gitmesinin beklendiğini söyledi ve gelecek hakkında hala iyimser olduğunu kaydetti. ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, Orta Doğu'da Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır'a toplam değeri 4 milyar 859 milyon 500 bin doları bulan askeri satış onayına ilişkin tebligatı Amerikan kongresine sundu. Fed küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı. Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell, Demokratların oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen ve ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık para yardımını 2 bin dolara çıkaran tasarıyı bloke etti. Tesla Inc., yılın son çeyreğinde araç satışlarını artırmak için üç aylık tam sürücüsüz paketler (FSD) ücretsiz sunuyor.

AVRUPA

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası ticari ilişkileriyle ilgili anlaşmayı Çarşamba günü Brüksel'de imzalayacaklarını doğruladı. Belge, blok adına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve İngiltere adına İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından imzalanacak. Anlaşma, AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) tarafından geçici olarak onaylandı ve 30 Aralık'ta Birleşik Krallık Avam Kamarası'nda oylanacak.

İNGİLTERE

The Daily Telegraph’ın haberine göre, İngiltere Premier Ligin oyuncular ve personel arasında COVID-19 kaynaklı enfeksiyonların artmasıyla birlikte iki hafta süreyle kapatılması düşünülüyor.

TÜRKİYE

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Koza Altın yaptığı açıklamada, Çanakkale-Karapınar projesinde inceleme ve onay sürecinin ardından yaklaşık 180.000 ons altın ve 175.000 ons gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesinin öngörüldüğünü belirtti. Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

ASYA

Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrey İvanoviç Denisov Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, COVID-19 salgını kontrol altına alındığında Çin'i ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanı olmasını umduğunu söyledi. Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

RUSYA

Rusya'nın Soruşturma Komitesi muhalefet lideri Alexey Navalny hakkında büyük çaplı dolandırıcılığa karıştığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık bazı Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyulduğunu duyurdu

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