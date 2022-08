Alaşehir’de sütmatikten süt dönemi başladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde genç bir girişimci tarafından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na sütmatik kuruldu. Manisa ve ilçelerinde ilk kez kurulan sütmatike vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde genç işadamı Yasin Koparan her gün ineklerinden sağdığı taze sütleri arada aracı olmadan sütmatike doldurarak vatandaşların el değmeden, taze süte ulaşabilmesini sağlıyor. Sütmatiki gören vatandaşlar ise süt alabilmek için adeta kuyruğa girdi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda 4 metrekare alan üzerine iki adet sütmatik kuruldu. Sütmetiklere her akşam 400 litre süt depolanıyor. Günlük, taze, hastalıklardan ari, el değmeden hazırlanan sütler, yine el değmeden vatandaşlara ulaştırılıyor. Süt almak isteyen vatandaşlar sütmatik önüne gelerek, öncelikle alacakları miktarı belirliyor. Kasada bulunan poşeti alarak, sütmatik üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4 ve 5 litre butonlarından hangisini isterse, o butona basıyor. Kilosu 10 TL olan süt için 5, 10, 20, 50 TL banknotlar kullanılabiliyor. Makineye fazla para koyulmuşsa, para üstü de iade ediliyor. Para yatırıldıktan sonra süt butonuna basarak, musluğa poşet tutuluyor ve makine vatandaşın alacağı süt miktarı kadar, poşete dolduruyor.

Sütmatikten ilk kez süt alan vatandaşlar ilk anda biraz zorlansalar da, sütü rahatlıkla alabildiklerini söyledi. Sütmatikten ilk kez süt alan bir vatandaş, "Çok iyi olmuş, Alaşehir’de böyle bir uygulamayı ilk kez görüyoruz. Çok beğendik, el değmemden, hijyenik süt aldık. Artık sütleri hep buradan alalım, yoğurtları da buradan yapacağız" dedi.

Genç işadamı Yasin Koparan, "Kendi çiftliğim var. Yaklaşık 100 ineğim var. Günlük süt üretimin yaklaşık 2 ton, her gün taze ve tam yağlı süt satıyorum. Burada bu uygulamayı ilk kez başlattım. Bu kadar kısa sürede, çok ilgi göreceğini tahmin etmemiştim. Ancak doğal, hijyenik ve tam yağlı süt olduğu için, satışların her gün artacağını tahmin ediyorum. İneklerimden her gün akşamüzeri makinelerle sağdığım sütleri sütmatike akşamdan dolduruyorum. 400 litre kapasiteli sütmatik içerisinde soğutucu ve karıştırıcı var dolayısıyla sütlerin bozulması mümkün değil. Zaten sütleri her gün günlük olarak dolduruyorum. Sütler günlük, hastalıklardan ari, taze, güvenli ve tam yağlı olduğu için, rahatlıkla tüketilebilir. Süt almak isteyen vatandaşlarımız ister sütmatik kasasında bulunan poşetleri, isterlerse evlerinden getirdikleri kapları kullanabilirler" dedi.