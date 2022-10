Alanya’da Tarım ve Teknolojileri Buluşma Fuarı kapılarını açtı

Alanya 1. Tarım Hamlesi Tarım ve Teknolojileri Buluşma Fuar’ında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Pandemi sürecinin gıda ve tarımın önemini gösterdiğini dile getiren Kaymakam Ürkmez, “Antalya’nın çeşitli yerlerinde tarım liseleri açılıyor. Çocuklarımızın tarım bölümlerine yönlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Alanya’da düzenlenen 1. Alanya Tarım Hamlesi çerçevesinde Tarım ve Teknolojileri Buluşma Fuarı bugün başladı. Yaklaşık 50 sektör temsilcisi firmanın stant açtığı fuar 6-7-8 Ekim tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kapalı Pazar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarım alanında gübreden fidelere, güneş panellerinden motorlu araçlara kadar pek çok ürün tanıtımı yapılıyor.

Alanya’da 57 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, “Alanya’mız tarım ve turizmin iç içe geçtiği bir şehrimiz. Bizim turizmin yanında ciddi tarım üretimimiz var. Alanya’nın 22 bin hektar alanda tarımsal üretimi yapılan arazi var. Yaklaşık 57 bin dekar alanda her türlü meyveyi üretmekteyiz. 27 bin dekar alanda da örtü altı üretimimiz var. Türkiye’nin her yerinde yetişen ürünler Alanya’da yetiştirilmekte. 2012 yılında 250 dekar alanda avokado üretilirken bugün 15 bin 500 dekar alana çıkmış durunda. 750 dekar alanda örtü altı muz üretimimiz var iken 14 bin 200 dekar alana çıktık. Yeni ürünümüz olan mango üretimi yapmaktayız. 4 bin 250 dekarda domates, 10 bin 400 dekarda salatalık üretimimiz var. Tarımın her alanında rakamsal olarak da üretim olarak da önde” dedi.

“70 dönün arazide tropikal meyve üretim merkezi kuruyoruz”

İlki düzenlenen Alanya Tarım Hamlesinin hayırlı olmasını dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya tarımı denildiğinde geçmişte narenciyenin ilk akla geldiğini söyledi. Son dönemlerde pek çok tropikal meyvenin ön plana çıktığını belirten Başkan Yücel, “Avokado başta olmak üzere birçok tropikal ürün ile öne çıkmaktadır. Kentimizde 38’i aşkın çeşitte tropikal meyve yetişmektedir. Aynı zamanda Alanya’da tropikal ürün tanıtımını arttırmak, insanları toprağa döndürmek ve çiftçiliğe özendirmek amacıyla Elikesik Mahallesinde 70 dönüm arazi üzerinde hobi bahçeleri ve tropikal meyve tanıtım merkezini kuruyoruz. Ziraat Odası ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitemiz (AHEP) ile kuracağımız seralarda yerli ve yabancı misafirlerimize tropikal meyvelerin nasıl yetiştirildiğini bu ürünlerin tanıtımını yapacağız. Fide yetiştiriciliği yapıp, çiftçilerimize ücretsiz dağıtım yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızı tarım bölümlerini yönlendirin”

Pandemi sürecinin gıda ve tarımın önemini ön plana çıkardığını dile getiren Alanya Kaymakamı fatih Ürkmezer, dünyada tarım krizinin ve gıda enflasyonunun yaşandığını belirtti. Tarım liseleri ve ya tarım bölümlerine çocukların yönlendirilmesi gerektiği vurgusunda bulunan Kaymakam Ürkmezer, “İnsanların tarım ve toprakla uğraşmasının, üretime en ufak katkının ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız son birkaç yıl bize gösterdi. Demirtaş Çok Programlı Lisemizde bir tarım bölümümüz açıldı. Antalya’nın çeşitli yerlerinde tarım liseleri açılıyor. Alanya’da amacımız Çok Programlı Liselerimizde birden fazla tarım bölümü açmak. Çocuklarımızın nasıl meslek liselerine yönlendiriyorsak, tarım bölümlerine yönlendirilmesini istiyoruz. Alanya’ya dışarıdan bakan insanın aklına turizm geliyor ama ilçeye gelen herkes burada tarımın ayrılmaz bir sektör olduğunu görüyor. Bizlerde buradaki istihdamı sağlamak için tarım bölümlerini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fuarın açılışına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmez, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Müftüsü İhsan İlhan, siyasi parti başkanları, STK’lar ve sektör temsilcileri katıldı.

(FK-