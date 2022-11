Alanya’da konut sahibi yabancılar mülklerini günlük ve aylık kiraya veriyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde yabancıların aldıkları daireleri günlük veya aylık kiraya veriyor. Bu sistemin ilçeye zarar verdiğini söyleyen Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, bina yöneticilerinin bilinçlendirilmesinin ve tüm kurumların bu konuda denetim yapması gerektiğini söyledi.

Antalya’nın önemli turizm ilçelerinden Alanya’da yabancı ülke vatandaşlarının konut satışı gün geçtikçe artıyor. 100’ü aşkın ülkeden insanın yaşadığı ilçede yabancı ülke vatandaşları son yıllarda aldıkları konutları ise günlük ve aylık olarak kiraya vermeleri belirlendi. Yerleşik yaşayan yabancıların ülkelerine döndüklerinde konutlarını kiraya verdikleri belirtilirken, yurt dışında yaşayan konut sahiplerinin Alanya’ya gelmedikleri dönemlerde evlerini kiraladıkları öğrenildi. Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, kira gelirlerinin yüksek olması nedeniyle Rusya ve Ukrayna Uyruklu konut sahiplerinin bu girişimde bulunduğunu belirtti. Emlakçılar ile anlaşılması halinde sözleşme yapıldığını vurgulayan ALEMDER Başkanı Erbaş, kiraya verilen dairenin faturalandırıldığını ve emlakçının vergi ödediğini söyledi. Bu durumun sıkıntılı olduğunu belirten Erbaş, “Gelen insanları bilmiyoruz. Özellikle bazı günlük kiralama yapan siteler var. Başka ülkeden geliyor. Günlük apart gibi otel gibi tutuyorlar. Kimin olduğunu bilmeden, denetim yok. Kalan insanlar apartmana uygun insanlar mı değil mi? Bunun denetlenmesi gerekiyor” dedi.

“Alanya’ya hem vergi olarak hem de demagojik yapı olarak zararı var”

Bu durumun zararlarını anlatan Erbaş, günlük kiralık daire işletmenin prosedürlere bağlı olduğunu söyledi. Denetimlerin arttırılması vurgusunda bulunan ALEMDER Başkanı Erbaş, “Pansiyoncular Odasına, Kimlik Bildirim Sistemine kayıt olmanız lazım. Giren her kişiyi bildirmeniz gerekiyor. Ama bu yabancılar bunlara uymuyorlar. Biz bunlarla ilgili eğitimler vererek bilgilendirmeye çalışıyoruz. Para için her yolu deniyorlar. Bunun Alanya’ya hem vergi olarak hem de demagojik yapı olarak zararı var. Bu insanların aldıkları dairelerin denetlenmesi gerekiyor. Apart otel, otellere zararları var. Bina yöneticilerinin denetlenmesi lazım. Binaya kimin girip çıktığı bilinmesi lazım. Muhtarların bu işi daha çok özümsemesi lazım. Devletin tüm kurumlarının bu işin üzerine düşmesi lazım” ifadelerini kullandı.