Alanya’da iç pazar hareketliliği devam ediyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıya birlikte yerli turistte yaklaşık yüzde 10’luk düşüşün yaşandığı Alanya’da hareketlilik devam ediyor. ALTİD Başkanı Burhan Sili, Eylül ve Ekim ayları bu bölgenin en güzel ayları olduğunu belirterek " İklim rahatladığı, denizin rahatladığı çok keyifli tatil yapılabilecek bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bizim insanımız da bunu biliyor ve değerlendiriyor. Alanya iç Pazar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden Antalya’nın Alanya ilçesinde okulların açılmasıyla yerli turist sayısında düşüş yaşandı. İç pazarın Alanya turizmi için önemli olduğunu ifade eden Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği Başkanı Burhan Sili, okulların tatil olduğu dönemde ilçedeki yerli turist sayısında hareketlilik olduğunu, yerli vatandaşların çocuklarıyla birlikte hareket etme alışkanlığı olmasının bunun temel sebebi olduğunu hatırlattı. Alanya’ya sezonda gelen yerli turist sayısının toplamın yüzde 20’si olduğunu hatırlatan ALTİD Başkanı Sili, okulların açılmasıyla ilçedeki yerli turist sayısının yüzde 10’lara düştüğünü belirterek " Her şeye rağmen okulların kapalı olduğu dönem haricinde hareket olması önemli. Bunda da insanların tatile çıkma alışkanlıkları, ihtiyacı ve kafalarında tatile çıkma gerekli olduğuyla alakalı oturmuş olan imaj önemli. Tabi ki bu dönemde çocuklu çiftlerden ziyade ağırlıklı olarak daha genç veya yaşlı, çocuksuz çiftler geliyorlar” dedi.

“Yurtdışından gelen misafirlerimiz ağırlıklı”

Alanya’nın iç pazara avantajlar sunan bir bölge olduğunu belirten Sili, “Bunun da sebebi en üst segmentinden tutun, en orta segmente kadar ekonomik tatili sunabiliyoruz. Diğer bölgelerle kıyasladığımızda Alanya’ya iç pazar talebi daha yoğundur. Bir diğer taraftan çok farklı şehirlerden misafir alırız biz. Çevremizdeki tüm şehirlerden misafir alırız, böylede devam edeceğini düşünüyorum. Bugün geldiğimiz nokta da yurtdışından gelen misafirlerimiz ağırlıklı. Eylül ve Ekim ayları bu bölgenin en güzel ayları. İklim rahatladığı, denizin rahatladığı çok keyifli tatil yapılabilecek bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bizim insanımız da bunu biliyor ve değerlendiriyor. Alanya iç Pazar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alanya’da tatilini yapan turistler kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek, “İnsanlar sıcakkanlı. Kendi evimiz gibi. Otel ve yemekleri çok güzel. Her zaman gelmeye devam edeceğiz” dediler.