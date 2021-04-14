AKTOB Başkanı Yağcı: "Turizme sağlanacak destek, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, turizme sağlanacak desteğin ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı olacağını söyledi.

AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Yağcı, vaka sayılarının düşmesinin sadece turizmin değil ekonominin gelişmesi için de elzem olduğunu, turizmin desteklenmesinin bu dönem için son derece önemli olduğunu belirtti. Turizmin 54 sektörle ilişkili olduğunu söyleyen Dr. Erkan Yağcı, “Bu özelliği ile turizmin başlaması ve vaka sayılarının düşmesi için her türlü önlemi almamız gerekir. Bu süreçte sektörümüz için desteklerin devam etmesi özellikle Kısa Çalışma Ödeneği istihdam anlamında çok önemlidir’’ dedi.

“Turizme destek sürmeli”

Turizmin, sağladığı döviz geliri, oluşturduğu istihdam ve ilişkili olduğu 54 sektörle girdi çıktısı ile ülke ekonomisinin genelinde oynadığı rolün dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Yağcı, ’’Turizme sağlanacak destek ülke ekonomik ve sosyal yaşamına katkıdır. Vaka düşüşleri sağlanıp uluslararası normalleşme başlayıncaya kadar sektörün desteklenmesi gereklidir’’ diye konuştu.

“Vaka sayıları kontrol altına alınmalı”

Vaka artışının özellikle bu dönemde kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Turizm, ekonomi ve sosyal hayat için vaka sayısını kontrol altına almamız lazım. Turizm, ülke ekonomimizde 50’den fazla iş kolu ile doğrudan ilişkisi bulunan ve bacasız sanayi olarak adlandırdığımız sektörüdür. Turizmin cari açığın azaltılmasındaki önemi özellikle ülkemiz için önemlidir. Bu dönemde İnsan sağlığını önceliğimize alarak vaka sayılarının düşmesi ve hava trafiğinin başlaması sağlanmalıdır. Turizm sektörünün tekrar harekete geçmesini sağlayacak istihdam ve kredi destekleri gerekli ve önemlidir” şeklinde konuştu.